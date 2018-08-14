Российская граница вызывает нездоровый интерес финских селфи-туристов

Близость России и любопытство толкают жителей Финляндии и туристов из других стран на нарушение закона. Чтобы сделать селфи у пограничного знака, некоторые готовы рискнуть.

Как сообщает Yle 14 августа, пограничники еженедельно ловят любителей фотографий у запрещающих знаков в зоне между Россией и Финляндией. Последний случай произошёл в Раутъярви 11 августа. Группа молодых людей поехала в погранзону, чтобы посмотреть, как выглядит восточная граница вблизи. На запретной территории их задержали сотрудники Погранохраны.

В начале июля попались сразу трое любопытных. Финская пара незаконно пересекла границу в Суомуссалми, а после них — турист из Швейцарии.

В декабре 2017-го на границе поймали группу французов в снегоступах, ещё ранее немцы "сбегали" из Финляндии в Россию на шесть минут в поисках адреналина, а британцы незаконно пересекли границу, чтобы выпить пива в России.

В частности, в северном регионе Кайнуу в прошлом месяце было семь нарушений в погранзоне, в 2017 году — 22.

«В особенности иностранцы зачастую хотят вкусить пограничной экзотики», – рассказывает лейтенант Беньямин Пуустинен из погранохраны Кайнуу, отмечая при этом, что некоторые всё же заходят на запретную территорию по незнанию. Обычно нарушителей наказывают штрафом, точную сумму определяет суд, но обычно речь идёт о нескольких сотнях евро.

Для пребывания в погранзоне нужно иметь специальное разрешение, его обычно получают местные жители, рыбаки и охотники. Контроль на границе осуществляется с помощью датчиков движения, камер и патрулей.