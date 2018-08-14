В Москве начался процесс над чиновницами из департамента соцзащиты. Их обвиняют в халатности, которая привела к гибели детей на Сямозере

В Басманном суде Москвы прошло предварительное слушание уголовного дела по статье «Халатность», возбужденного после гибели в Карелии 14 детей. Фигуранты – бывшая замглавы департамента труда и социальной защиты Татьяна Барсукова и ее подчиненная из управления по организации работы с семьями Елена Семкина.

Как сообщил «Фонтанке» представитель потерпевших адвокат Дмитрий Лапин, в зале суда 14 августа защита Барсуковой заявила ходатайство о возвращении дела прокурору, ссылаясь на 237-ю статью УПК. Якобы было нарушено право обвиняемых на защиту. Гособвинитель попросила паузу, слушание продолжится 20 августа.

Дело было возбуждено еще в январе 2017 года, в суд его передали месяц назад. Барсукову и Семкину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек.

Поездку школьников в парк-отель «Сямозеро» организовывала мэрия Москвы, в лагерь поехали дети из малообеспеченных столичных семей и сироты. Госконтракты, в которых позже ФАС нашел признаки картельного сговора, лагерь заключал с департаментом соцзащиты, подписывала их Барсукова.

Семкина продолжает трудиться в департаменте, Барсукова, по словам Лапина, ушла из мэрии самостоятельно и теперь занимает руководящую должность в одном из столичных вузов.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. 47 детей в шторм, с неподготовленными инструкторами, отправились на прогулку на каноэ. Лодки перевернулись, 14 школьникам выбраться из воды живыми не удалось.

В феврале этого года начался суд над шестью фигурантами в Петрозаводском городском суде. Директора лагеря Елену Решетову, ее заместителя Вадима Виноградова, инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц и оставление в опасности. Глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович обвиняются в халатности. Первое заседание было назначено на 3 апреля, с тех пор они проходят по несколько раз в месяц, их регулярно откладывают, очередное прошло сегодня, 14 августа. В деле около 150 томов и порядка 200 свидетелей, допрос которых начнется на следующей неделе.