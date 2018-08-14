«АвтоВАЗ» начал производство новой «Гранты». Но ещё не показывает её

AvtoVAZ запустил производство нового семейства Lada Granta, сообщает 14 августа пресс-служба волжского автозавода. За счёт разнообразия и цены вазовцы рассчитывают увеличить продажи этой модели, которая сейчас входит в тройку бестселлеров отечественного рынка наряду с Lada Vesta и KIA Rio.

Линейка семейства «Гранта» будет состоять из четырёх типов кузова: хетчбэк, седан, лифтбэк и универсал.

Фактически новое семейство отличается более современным дизайном передней части, отражающим общий для продукции VAZ дизайнерский язык. У машины новые передние фары на тёмной глянцевой подложке и новая форма радиатора, в который вписана «ИКС-графика», визуально выделенная хромированными вставками в форме бумерангов.

Премьера автомобиля для широкой публики состоится в конце августа 2018 года в рамках Московского международного автосалона.