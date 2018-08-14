Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 30 человек

Глава МВД Италии Маттео Сальвини предоставил обновленные данные о погибших и пострадавших во время обрушения пролета моста Моранди в городе Генуя на севере республики.

Подтвержденное число жертв выросло с 22 до 30. Также глава МВД рассказал о множестве пострадавших, однако не смог назвать точное число. Об этом 14 августа сообщает Sky News.

Сальвини заверил, что на месте происшествия до сих пор работают все бригады медиков и спасателей, что находятся в городе. Несколько человек спасателям удалось вытащить живыми из-под завалов.

На своей странице в "Фейсбуке" Сальвини написал, что на месте происшествия сейчас работают 200 спасателей.

Напомним, около ста метров пролета моста Моранди на трассе А-10 в Генуе рухнули утром 14 августа.