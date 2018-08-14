Обрушение моста в Генуе попало на видео. Очевидцы говорят, что в него ударила молния

Очевидцы случайно сняли на видео трагедию в Генуе (Италия) – обрушение моста Моранди, по которому проходит скоростная автомагистраль А10, вместе с машинами и людьми 14 августа. Обломки 200-метрового участка с высоты 80 – 100 метров упали на находящиеся под ним улицы и здания.

В это время в городе был шторм. По словам очевидцев, которые приводит издание TG24COM, в мост попала молния, после чего он разрушился.

Видео: YouTube/F1 2018 BELGIAN GP

Напомним, подтверждена гибель 22 человек, в том числе ребёнка, как минимум десять человек пропали без вести. Живыми из-под завалов вытащили, по разным данным, от трёх до пяти человек. Информации о пострадавших россиянах, по данным СМИ, у Генконсульства нет. По словам замминистра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси, которые передаёт TG24COM, число жертв, вероятно, возрастёт. Чиновник также подчеркнул, что вину за обрушение моста нельзя списывать на грозу или молнию и виновные должны быть найдены.

Сейчас спасатели ищут людей, достают из-под завалов раздавленные машины – их, по предварительным данным, десятки, а также эвакуируют жителей соседних домов из-за угрозы обрушения других частей моста.

Жительница Генуи Ольга Углева рассказала РБК, что мост и прежде производил впечатление непрочного.

«Мы живем примерно в 20 минутах езды от моста. Этот мост был построен 60 лет назад и не был предназначен для использования так долго. Мы, конечно, тоже по нему ездили, и он реально шатался. Это автострада по направлению в Милан, мост был очень загружен, по нему ездили фуры и грузовики, – говорит Ольга. – Перед тем как рухнул мост, у нас было оранжевое предупреждение о грозе».

1,1-километровый мост был построен по проекту инженера Рикардо Моранди, который строил мосты в Италии и других странах, в 1962 – 1968 годах. Это был первый в Европе железобетонный вантовый мост такой конструкции – 11 пролётов, в том числе четыре вантовых, длина двух самых крупных пролётов – 202,1 метра, ширина – 18 метров, высота трёх пилонов – 100,2 метра. Мост пересекал реку Полцевера и пути железнодорожной сортировочной станции на западе Генуи, под ним проходят улицы Энрико Порро и Вальтера Филлака, где стоят жилые дома и небольшие промышленные предприятия.

Неделю назад в Болонье часть трассы обвалилась после ДТП бензовоза с грузовиком. Более 70 человек пострадали, двое погибли.