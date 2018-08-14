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Власть
14.08.2018 17:38
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Лавров похвалил Турцию за отказ поддержать антироссийские санкции

Турция, в отношении которой Америка недавно ввела санкции, отказалась присоединиться к новому раунду санкционного давления на Россию.

«Мы высоко ценим отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям», – цитирует 14 августа Сергея Лаврова издание «Газета.ру».

Глава российского внешнеполитического ведомства на встрече со своим турецким коллегой отметил, что Россия и Турция проводят собственную независимую политику. По словам Лаврова, санкции США в отношении двух стран противоречат нормам международной торговли. Он отметил, что ООН не признает законными одностороннее экономическое принуждение.

Напомним, что 8 августа США объявили о намерении расширить антироссийские санкции, нанеся удар по банкам и нефтяному сектору. 14 августа текст законопроекта о предстоящих санкциях появился  на сайте Конгресса. Предполагается, что к концу августа новые ограничения вступят в силу. На фоне этих новостей рубль заметно ослабел, однако снижение прекратилось 14 августа. Турецкой лире, которая также начала падать на фоне американских санкций, повезло меньше. На прошлой неделе национальная валюта Турции опустилась почти на 20%, обновив антирекорд 2001 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал  санкции США «ударом в спину стратегическому партнеру». Америка решила наказать Анкару за отказ освободить американского пастора Эндрю Брансона (его подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого президент Эрдоган обвиняет в попытке госпереворота).

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