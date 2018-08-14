Пятый лот ЖК «Капитал» введен в эксплуатацию

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 лота жилого комплекса «Капитал» в Кудрово.

Новый объект – это 6-секционный жилой дом высотой от 13 до 24 этажей и общей площадью 37,9 тыс. кв. м.

В доме запроектировано 692 квартиры: 324 однокомнатных, 242 двухкомнатных и 126 трехкомнатных. Минимальная площадь жилья составляет 35 кв. м, максимальная – 94,2 кв. м. Первый этаж 5 лота отдан под коммерческие помещения, их общая площадь составляет 2 117 кв. м.

Объекту присвоен адрес: Ленинградская область, г. Кудрово, проспект Строителей, д. 4.

В настоящий момент в доме продано 65% квартир. Стоимость квадратного метра начинается от 76 500 рублей. В квартале продолжается строительство лота 7-21 с пристроенным детским садом на 150 мест, а также ЖК «Архитектор», который является завершающим этапом проекта «Капитал».

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-80/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/