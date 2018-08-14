Полиция сочла терактом наезд легковушки на прохожих у парламента Британии

Ford Fiesta врезался в ограждения у здания парламента в Лондоне утром 14 августа. В результате происшествия пострадали несколько человек. Инцидент квалифицировали как теракт, об этом говорится в твиттере лондонской полиции. Расследованием происшествия займётся контртеррористическое управление.

The Metropolitan Police’s Counter Terrorism Command is investigating an incident in #Westminster this morning during which a number of people were injured. Keep following @metpoliceuk for updates. https://t.co/mcyVXyiOPi — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 августа 2018 г.

В результате столкновения с легковушкой травмы получили три человека. Одному из них оказали помощь на месте, двоих увезли в больницу. Известно, что среди пострадавших как пешеходы, так и велосипедисты.

Водителя автомобиля задержали. О мотивах его поступка пока не сообщается.