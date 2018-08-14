Ford отзывает в России почти 4000 «пылающих» автомобилей: Focus, C-Max, Mondeo и Kuga

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило о масштабном отзыве автомобилей Ford. Под отзыв попали модели Focus, C-Max, Mondeo, Kuga, проданные с 2011 по 2016 год.

Причиной отзыва, как сообщили 14 августа в Росстандарте, стала установленная на некоторых из машин 6-ступенчатая коробка передач, в которой выявлено возможное образование трещин на нажимном диске сцепления.

«В результате появляется запах сцепления, снижается скорость автомобиля и ухудшаются его характеристики. В редких случаях образования трещин на нажимном диске сцепления может быть слышен шум (стук или хлопок) из области коробки передач. В самых крайних случаях могут отходить фрагменты сцепления или коробки передач и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, вызывая риск возникновения дыма или пламени из-под капота», – описали симптомы в регуляторе.

В ближайшее время дилеры свяжутся с владельцами автомобилей, подпадающих под отзыв, и предложат им заехать в сервис. Также на сайте Росстандарта вывешен перечень VIN-кодов, по которому можно самостоятельно понять, попадает ли машина под отзывную кампанию.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все работы будут бесплатными для владельцев.

Несколько дней назад Toyota отозвала в России 20 тысяч машин из-за «убивающих шрапнелью» подушек безопасности.