Спустя две недели после пенсионных митингов в Москве задержали координатора Левого фронта Сергея Удальцова

Полиция задержала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова днём в Москве 14 августа. Об этом в твиттере рассказала супруга активиста Анастасия.

По её словам, Удальцова везут в ОВД «Красносельское». «Известно, что материалы составлены по митингу 28 июля», — написала она.

28 июля в столице прошла согласованная акция протеста против повышения пенсионного возраста. В митинге, по официальным данным, приняли участие шесть с половиной тысяч человек.