«Северный поток – 2» получил все разрешения от российской стороны

Компания Nord Stream 2 AG, разработчик газопровода «Северный поток – 2», получила все необходимые разрешения для его строительства в России.

Как сообщили в компании 14 августа, последнее разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море Российской Федерации выдал Росприроднадзор. Ранее разрешение было получено от Министерства строительства и ЖКХ.

Помимо России, на настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании, которая остается последней и единственной страной, которая еще не сделала этого.

Работы на российском участке, длиной около 114 км, начнутся уже в 2018 году.

Напомним, что оператор проекта «Северный поток – 2» разработал и альтернативный маршрут газопровода, для которого не потребуется разрешение Дании.