Генпрокуратура: Количество мошеннических действий при онлайн-платежах в РФ выросло в семь раз

Количество преступлений с использованием электронных средств платежа увеличилось в семь раз. Об этом 14 августа рассказали в Генпрокуратуре РФ, приводя данные за первое полугодие 2018 года.

По данным ведомства, чаще всего мошенничество при онлайн-платежах фиксировали в Ставропольском крае (66), Мурманской области (52), Республике Татарстан (37), Москве (34), Саратовской области (31). Всего за прошедший год число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось на 37% (с 65 949 в 2017-м до 90 587 в 2018-м). Их доля от всех зарегистрированных в России преступлений составляет 4,4%.

«Самыми распространенными киберпреступлениями являются неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.