Чеченский мальчик - не гей? История одного преображения

В Youtube опубликовано видео от имени Зелимхана Ахмадова, который сбежал в Петербург из Чечни якобы из-за преследований секс-меньшинств. В ролике молодой человек опровергает свою гомосексуальность и то, что отец пытался его похитить. Российская ЛГБТ-сеть считает съемку инсценировкой.

кадр из видео/YouTube

Историю Зелимхана Ахмадова страна узнала месяц назад после того, как жители Васильевского острова сообщили о похищении прохожего. Его насильно посадили в автомобиль. Полиция не нашла состава преступления, убедившись, что таким образом состоялась встреча парня с отцом, Эли Ахмадовым. Они снова расстались, так как Зелимхан не хочет возвращаться домой, но тема гей-принадлежности была продолжена в Сети.

По официальным данным российской ЛГБТ-сети, 20-летний житель села Чечен-аул Зелимхан Ахмадов обратился за помощью в октябре 2017 года как преследуемый за сексуальную ориентацию. Ему помогли выехать за пределы республики и предоставили конспиративную квартиру. Отец Эли Ахмадов нашел его в Петербурге 13 июля. Об этом активно писали СМИ.

30 июля 2018 года на Youtube появился малозаметный ролик под названием «Ахмадов Зелимхан Элиевич». Выступление героя видео идет вразрез с версией ЛГБТ-сети.

«Я, Ахмадов Зелимхан, призываю не верить всей этой мерзкой лжи, которую опубликовали эти информационные издания. Информация о том, что якобы меня задержали, похитили, что во всем этом участвовал мой отец, я якобы преследовался чеченскими силовиками, а также другая мерзкая ложь по отношению ко мне. Я хочу опровергнуть всю эту лживую и мерзкую информацию. Я никогда не обращался ни в какие правозащитные организации. 13 июля мой отец находился в Питере по состоянию здоровья. Когда мы с ним находились вместе, нас доставили в отдел полиции по непонятным мне причинам. И во время разбирательства всего этого «Новая газета», известная своими лживыми и мерзкими публикациями по отношению к чеченскому обществу, опубликовала всю эту мерзкую ложь, а другая желтая пресса перепечатала. Я живу и работаю в Питере, никто меня не преследовал и никем похищен я не был».

Автор монолога выглядит немного скованным. Складывается впечатление, что он зачитывает заготовленную речь с тщательно подобранными смысловыми оборотами.

В редакцию «Фонтанки» 13 августа обратился отец молодого человека. 61-летний Эли Ахмадов также хотел опровергнуть информацию об ориентации сына и изложить свою версию петербургских событий. «Фонтанка» собрала двухчасовой разговор в интервью и, по просьбе Ахмадова-старшего, отправила на согласование. 15 августа он сообщил, что не дает разрешения на публикацию. Текст беседы на страницах «Фонтанки» не появится.

Во время разговора Эли Ахмадов предложил корреспонденту «Фонтанки» побеседовать со своим сыном. Он осуществил видеозвонок. На экране его смартфона появился тот же молодой человек, который изображен на ролике в Youtube. Он был одет в ту же черную одежду, с надвинутой на лоб бейсболкой, находился в помещении с такими же белыми стенами. Эли Ахмадов представил его как Зелимхана и передал корреспонденту телефон. «Фонтанка» считает необходимым привести этот разговор целиком.

- Зелимхан, вы находитесь за границей?

- Да.

- Вы пользовались сторонними услугами для выезда из Чечни?

- Нет, я передвигался на деньги, которые мне давал отец. Также у меня в Питере были знакомые. Они помогали финансово и жильем.

- Российская ЛГБТ-сеть вам помогала с октября 2017 года?

- Нет. Они могли сказать вам все, что угодно.

- То есть это ложь?

- Да.

- Значит, ЛГБТ-сеть использует ваше имя в своих целях?

- Да, и имя моего отца тоже, пытаясь обвинить в чем-то.

- Каким образом ЛГБТ-сеть узнала о вашей судьбе и ваших точных передвижениях по стране?

- Как я подозреваю, через Федеральную службу безопасности. Там у них [ЛГБТ] свои люди, видимо.

- Почему вы уехали из Чечни?

- Я сначала хотел уехать из республики по собственным мотивам. Там была безработица. Сообщил об этом отцу. Он был против отъезда, но в конце концов я самостоятельно уехал.

- Вы сколько-нибудь работали?

- Да, в KFC менеджером, неофициально. В течение почти четырех месяцев.

- Вы не причисляете себя к секс-меньшинствам?

- Не причисляю, у меня все в порядке с ориентацией.

- Вы планируете возвращаться в Чечню?

- Естественно, через какое-то время.

- Что должно случиться, чтобы вы вернулись?

- Ничего такого. Просто планирую.

- Почему не сейчас?

- Я примерно планирую к новому году.

- Вы следите за социально-экономической ситуацией в республике?

- Я знаком с нею, через социальные сети.

- Эта ситуация каким-то образом меняется?

- На мой взгляд, никак.

- То есть там по-прежнему высокая безработица, так же часто отключают воду и газ?

- Такая проблема существует в Чечне, что работающие пенсионеры не хотят отдавать места более молодым.

- Если ничего не поменялось, зачем возвращаться?

- Это же мой дом все-таки, моя родина.

- Вы ошиблись, уехав?

- Вроде нет. Но социальная ситуация в Чечне никак не изменится.

- Вы в республике подвергались преследованиям?

- Нет.

«Фонтанка» обратилась в российскую ЛГБТ-сеть за разъяснениями. Мы зачитали часть телефонного разговора и упомянули ролик на Youtube.

Исполнительный директор организации Игорь Кочетков не удивился вопросу:

«Мы смотрели видеозапись. Зелимхан Ахмадов, которого мы вывозили из Чечни, которому по-прежнему помогаем и с которым держим связь, лично мне сообщил, что на видео изображен не он, а молодым человеком, записавшим обращение, является его двоюродный брат».

Фото: коллаж/"Фонтанка.ру"/YouTube

Игорь Кочетков переслал «Фонтанке» сообщения, полученные, по его утверждению, от настоящего Зелимхана Ахмадова 2 августа, вскоре после публикации видео на Youtube.

Игорь Кочетков переслал «Фонтанке» сообщения, полученные, по его утверждению, от настоящего Зелимхана Ахмадова.

По словам исполнительного директора российской ЛГБТ-сети, организация может документально подтвердить обращение Зелимхана за помощью и участие в его судьбе.

«Сейчас мы делать этого не будем из соображений безопасности».

«Фонтанка» связалась с Эли Ахмадовым. Версию о двоюродном брате он отверг.

«У меня три сестры. У старшей – два сына. Один с 20-сантиметровой бородой, второй весит около 135 килограммов. У средней сестры детей нет, у младшей – дочь. Я утверждаю, что вы разговаривали с Зелимханом».

Эли Ахмадов также предложил сравнить видеозапись в Youtube c роликом, который Зелимхан Ахмадов записал 13 июля, в день петербургского инцидента. Эта короткая запись была обращена к чеченским родственникам. Зелимхан уверял, что жив-здоров, просил не переживать. «Фонтанка» тоже считает необходимым опубликовать это видео.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»