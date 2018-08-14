Ленобласть хочет отдать Петербургу на содержание 22 км дорог, но Смольный выдвинул условия

Дорожный комитет Ленобласти хочет передать Северной столице несколько дорог, которые числятся в областных реестрах, но расположены в границах города. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на эту просьбу ответил согласием, но выдвинул два условия. Переговоры состоялись на заседании межведомственной рабочей группы по подготовке совместных проектов развития транспортной инфраструктуры.

Во-первых, как потребовали в Смольном, у каждой дороги должен быть паспорт. Во-вторых, их дорожное полотно должно быть приведено в нормативное состояние. Если трассы будут соответствовать этим критериям, то в Смольном готовы забрать их. В областном дорожном комитете заверили, что по большей части полотно дорог соответствуют выдвинутым требованиям, но все же каждый участок будет повторно проверен. В то же время, по информации собеседника «Фонтанки» в Смольном, эти условия могут оказаться невыполнимы для областников.

Глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский рассказал, что речь идет о трассах, проходящих по Выборгскому, Красногвардейскому, Курортному и Красносельскому районам города. Среди них — ряд подъездных дорог: к Юккам и поселку Новая деревня, к Зеленогорску и Жилому городку. Кроме того, предполагается передача части Рощинского и Средневыборгского шоссе, а также части трассы «Красное Село — Гатчина — Павловск». Со стороны города работу по передаче дорог будет курировать комитет по благоустройству, а со стороны области – комитет по управлению госимуществом и ГКУ «Ленавтодор».