Александр Кержаков: «Сейчас лидер «Зенита» Дзюба. Артем поймал волну»

Работа на телевидении, матчи петербургских детей против молодежки «Барселоны» и культ личности Артема Дзюбы: отдел спорта «Фонтанки» поговорил со старшим тренером юношеской сборной России по футболу, лучшим бомбардиром в истории «Зенита» Александром Кержаковым.

Александр Кержаков//Антон Новодережкин/ТАСС

– Ты делаешь много дел сразу: у тебя есть юношеская сборная, Академия «Зенита» и работа телеэкспертом.

– Не-не. Академия сейчас отдалилась от меня: я вроде остался в структуре клуба, но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было. Поэтому я даже не знаю, какое отношение я теперь имею к Академии. Но к «Зениту» пока имею, это точно, а в какой роли, не понимаю сам.

– Неплохо мы начали. Сборная?

– Да, сборная и еще «Матч ТВ».

– Где лежит твоя трудовая книжка?

– В Российском футбольном союзе.

– Пойдем по алфавиту. А — Академия. Мне говорили, что ты смотришь детей для младшего возраста.

– Вообще, я смотрел всех, как только у меня появлялись время и возможность. Мне все интересны. Еще я старался высказывать свое мнение о том, как можно что-то изменить. Такие функции у меня были в прошлом году. Сейчас меня пока никто ни о чем не спрашивал. Есть люди, которые по-прежнему присылают мне на телефон видео маленьких ребят со всей страны. Я смотрю, отсылаю Вячеславу Малафееву, но как эта цепочка идет дальше, не знаю. Есть талантливые ребята.

– А как ты это видишь?

– Смотря какой возраст. Самое основное сейчас в футболе, в чем мы, к сожалению проигрываем, это три вещи: прием мяча, удар по мячу и ведение мяча. Вот и все. Когда ты видишь, что мальчик 11-12 лет делает это все правильно, то, к сожалению для российского футбола, это уже потенциально хороший футболист.

Работа в юношеской сборной России по футболу

– Как у тебя появился сюжет с юношеской сборной?

– Есть такой Андрей Владимирович Лексаков (технический директор Российского футбольного союза, генеральный директор Академии тренерского мастерства. – Прим. ред.). Я у него учусь на курсах по повышению тренерской квалификации на лицензию «А» (позволяет тренировать клубы Российской премьер-лиги. — Прим. ред.). И вот мы с ним разговаривали. Может, он что-то во мне увидел. По крайней мере, когда я впервые пришел на курсы, я был счастлив, что опоздал на первое занятие и сел за первую парту. Это было единственное свободное место к тому моменту. И когда прошла первая 5-часовая лекция, я понял, что хочу этим очень серьезно заниматься.

– Ты, наверное, первый раз в жизни сидел за первой партой?

– Нет, я до 5 класса все время сидел за первой партой. Поэтому был отличником.

– Потом спортшкола засосала.

– Потом – да, был интернат.

– Хорошо. Из чего состоит работа тренера юношеской школы?

– Во-первых, сначала я работал там по совместительству: моя трудовая тогда лежала в «Зените». Поэтому мои функции первое время были больше селекционно-организационного характера. Я отбирал кандидатов в сборную, ездил на турниры, просматривал матчи. С июля я официально стал старшим тренером юношеской сборной 2001 года рождения. Сейчас у нас будет первый выезд. 15 августа мы летим на два контрольных матча в Испанию играть с ребятами на год младше – со сборной Испании 2002 года.

– Спортивная цель?

– Юношеский чемпионат Европы 2020 года. В следующем году осенью начнется первый отборочный раунд за путевку в элитный квалификационный отборочный раунд. Победители этого элитного раунда попадают уже в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в 2020 году.

– Соперники еще неизвестны?

– 6 декабря будет жеребьевка для всех сборных. Тогда будут известны и соперники, и место проведения первого отборочного раунда.

– Ты старший тренер. А есть главный?

– Главный только один. Это Станислав Черчесов.

– Ой, как интересно.

– Честно, я не помню, как в молодежной сборной, но в 2000 году, а также в 2002-м и 2003-м – старший тренер.

– При этом ты ведешь тренировочный процесс?

– Какой тренировочный процесс? У нас еще не было ни одного сбора.

– Хорошо. Но когда начнется сбор, ты будешь расставлять фишки, квадраты – вот это всё?

– И я, и мои помощники. Это Денис Бушуев – человек, которого я знаю с 11 лет. Я очень рад, что он согласился со мной работать. У него просто огромный опыт. Он 12 лет работал в структуре немецкого футбольного клуба «Мюнхен-1860», где дорос до первой команды. Несколько матчей даже был главным тренером.

– Ты его по интернату знаешь?

– Мы же с ним окончили СДЮШОР «Зенит». Потом он уехал в Германию. Тренер вратарей у меня Александр Филимонов. Тоже благодарен Александру Владимировичу, что он согласился.

– У тебя есть конспект, тренерские диалоги – играем 4-5-1 или еще как-то?

– Это все обсуждается. Во-первых, с Денисом Дмитриевичем (Бушуевым. – Прим. ред.) мы уже всё это обсудили. Смотри, ты не можешь проповедовать философию игры, какую ты хочешь. Ты должен отталкиваться от тех футболистов, которые у тебя есть. Ты не можешь играть на «столба», если у тебя нет высокого нападающего. Или наоборот, играть в быстрые контратаки, если у тебя только два высоких нападающих. Поэтому мы выбираем тактику, исходя из наших ребят-кандидатов.

– И какую выбрали?

– Посмотрим 15 августа. А то испанцы прочитают и всё будут знать.

– Понял. Видел, Даниила Шамкина (полузащитник Академии «Зенита». – Прим. ред.) вызвали.

– Нет, Шамкина мы не вызывали, он 2002 года. Из Академии, к сожалению, нет никого. Эта ситуация меня очень печалит, но, к сожалению, сейчас она отображает действительность.

– Ребята не подходят по какому параметру?

– Ребята заняли 9 или 10 место, сейчас не буду врать, на чемпионате России. К сожалению, это отображает их уровень.

– Вы с Анатолием Викторовичем Давыдовым (директор Академии «Зенита». – Прим. ред.) это обсуждали?

– Конечно. И с Давыдовым, и с Андреем Почепцовым (тренер команды 2001 года рождения Академии «Зенит». – Прим. ред.). Еще там, на чемпионате России в Москве, я им все сказал.

– Сурово.

– Я уже говорил в начале, что база наших ребят не идеальна. Есть огромное поле работы, начиная с самого детского возраста. Может быть, основная проблема даже в том, что от тренеров детских команд требуют спортивного результата, а нужно воспитывать игроков. Был один показательный случай. Он не касается Академии «Зенита», мне его рассказали тренеры в РФС. Не помню, в какой академии 8-летние ребята вышли на тренировку, и им дали играть в квадрат 4-2. Тренер накричал на одного пацана за то, что тот не мог дать... как же он сказал... не проникающий пас, а что-то вроде того. Ну, ребят, вы его научите сначала правильно отдавать обычный пас. Думаю, нужно просто структурировать работу Академии «Зенита». Сейчас вот приезжали ребята из «Барселоны». С ними нужно общаться, как можно больше. Нет ничего зазорного в том, чтобы перенимать хорошее. До определенного возраста у ребят вообще не должно быть позиции. Не нужно в 8-9 лет приучать ребенка к тому, что он левый защитник и должен закрывать бровку.

– Эти три матча с «Барселоной» – это же все равно круто?

– Еще одна проблема Санкт-Петербурга – неконкурентная среда. Когда ребята выходят и побеждают в чемпионате города какую-то одну команду со счетом 8:0, а потом выходят против «Барселоны» и проигрывают (команды Академии «Зенита» проиграли все три матча сверстникам из «Барселоны». – Прим. ред.), понимаешь, что они не обучены вообще никак. Ребята из «Барселоны» принимают правильные решения за доли секунды, они правильно принимают мяч и опережают тебя. Ты попадаешь в стрессовую ситуацию. Чем больше будет таких матчей, чем больше будет проходить турниров за границей, тем будет лучше. Слышал, что наши хотят заявиться на зимнее первенство Москвы. И это правильно. Нужно играть с сильными командами, а в Москве очень много сильных школ.

Работа на телевидении

– «Матч ТВ»?

– Это долгая и давняя история. Еще когда канал только создавался, мне повезло участвовать в его промоакциях. И вообще, после окончания карьеры футболиста, я получил сначала предложение вести реалити-шоу. Сейчас уже более углубленно и намного чаще я появляюсь на канале.

– У тебя есть график, по которому ты должен появиться на каком-то количестве эфиров?

– Такого графика нет. Но, если появляется возможность и время, я с удовольствием приезжаю.

– Дорогу оплачивают?

– Да.

– Все по люксу?

– Да, мне повезло.

– Сколько времени в Москве проводишь?

– Намного больше, чем в Питере сейчас. Это даже связано больше не с «Матч ТВ»: сейчас возобновляется футбольный сезон, и мне нужно смотреть много юношеских матчей. Будет очень много турниров: в сентябре – во Франции, в октябре – в Англии.

– Насколько я понимаю, у тебя был грандиозный опыт под названием 64 матча чемпионата мира.

– Не сказал бы, что все матчи, но у меня, наверное, и правда был грандиозный опыт... сколько он длился? Месяц? Ну вот дней 20 я был в эфире. Может, чуть поменьше, но ненамного.

– Это же было офигенно?

– Это было круто, тем более была такая крутая студия-мяч на Воробьевых горах рядом с фан-зоной. На последнем матче сборной России на чемпионате мира с хорватами я был в студии за 2,5 часа. Все 2,5 часа шел нескончаемый поток людей с двух сторон в эту фан-зону. По неофициальным данным, там было под сто тысяч человек. Это был праздник футбола.

Про сборную России по футболу

– Я, как болельщик, ощутил, что в стране изменилось отношение к сборной.

– Давай так. Оно сейчас такое же, как в 2008 году. Только в наших силах, в силах юношеских сборных, молодежных сборных, команд Российской премьер-лиги сохранить и поддерживать этот интерес.

– Да, это дорогого стоит. Мы поколение клубного патриотизма. За эти пять матчей ребята смогли изменить эту парадигму, и это очень круто.

– Это круто для страны. Если раньше ты спрашивал, что будет через два года, все думали: «Нам хотя бы отобраться». Сейчас уже реально все думают, какое место мы займем на чемпионате Европы. И это здорово. Хочется пожелать ребятам продолжать поддерживать этот ажиотаж своей игрой и результатами. Вот сейчас им будет реально тяжело.

– Да, потому что есть ожидания.

– Потому что есть ожидания болельщиков, потому что соперники воспринимают их уже как сборную, которая была в шаге от полуфинала чемпионата мира, а это очень серьезный показатель.

– И во многом нужно поблагодарить губернатора Тульской области, который помирил Дзюбу со Станиславом Саламовичем.

– Я не думаю, что любой уважающий себя тренер и тренер, который желает лучшего для своей команды, не взял бы такого Дзюбу на чемпионат мира. Ну не верю я в это, какие бы ни были там личные отношения. Не думаю, что там было что-то криминальное.

– Получается, что и гол плюс пас в ворота «Зенита» тоже сказались.

– Это все пошло в копилку нашей страны в итоге.

– Меня очень сильно впечатлила «Скрытая камера» из Тюмени (одна из программ на «Зенит-ТВ». – Прим. ред.). Я давно не видел, чтобы игрок шорты отдавал болельщикам.

– Не видел, честно.

– Дзюба уходил в подтрусниках. Его разорвали на куски.

– К счастью, в моей карьере такое тоже бывало. Даже, я помню, здесь в 2002 году в последней игре сезона при минусовой температуре я отдавал болельщикам свои шорты. Сейчас, что касается Артема, для него самое главное – уверен, что он с этим справится – держать эту марку и наслаждаться тем, что у него сейчас есть. Не упустить эту любовь. Понятно, что когда-то это все закончится, но хотелось бы, чтобы это как можно дольше его сопровождало. Он, уверен, способен это сделать.

– Назови топ-5 телевизионных экспертов – бывших футболистов, которые все правильно делают. Кроме тебя.

– Не знаю. Как тебе это объяснить... я не считаю себя экспертом. У меня нет такого опыта, его вообще практически нет, чтобы давать экспертную оценку работе тренера. В основном на «Матч ТВ» экспертами выступают специалисты, которые уже давно работают в этой сфере. Поэтому мне сложно давать им оценку. Я больше стараюсь от себя добавлять и говорить. Я не считаю правильным вообще обсуждать тренеров. Это неблагодарное дело и очень сложная профессия. Сейчас я это уже понимаю.

– Сейчас тебе тоже начнет прилетать.

– Я к этому готов. Иначе я бы не соглашался на эту работу.

Про семью

– У вас с Миланой случился такой публичный выход. Насколько это было тяжело?

– Слушай, да всё бывает в жизни. У меня, к сожалению, были такие ситуации уже не раз. Это жизнь.

– Сейчас дети на даче, судя по твоим сторис в Инстаграме?

– Младший здесь, дома, а старший все лето проводит у бабушки, как и мы с братом в детстве.

– Чем Милана занимается?

– Отдыхает. Восстанавливается в теплых краях.

– Как сказывается на взаимоотношениях с детьми то, что ты сейчас так много времени проводишь в Москве?

– Я любое свободное время, естественно, провожу в Петербурге. На самом деле, сейчас я провожу с семьей даже больше времени, чем когда играл.

Про чемпионат страны

– Помимо «Зенита», в этом сезоне хочется выделить «Локомотив»: Смолов, Крыховяк, Хеведес (игроки, которых «Локомотив» купил этим летом. – Прим. ред.). Кого бы ты еще выделил в качестве главного соперника «Зенита», если вынести за скобки штамп, что главный соперник «Зенита» – сам «Зенит»?

– «Спартак». Причем «Спартак» в этом сезоне даже в большей степени, чем «Локомотив». А так – я не вижу других соперников «Зенита».

– Перестройка ЦСКА впечатляет?

– Рано или поздно они бы к этому пришли. Это было очевидно. Посмотрим, как они с этим справятся. За границей мы можем видеть похожие примеры. Многие команды перестраивались после удачных сезонов. Например, в Швейцарии «Базель» провалил сезон. В «Фейеноорде», помню, они два-три сезона проваливали, а потом пёрли. Такие сезоны всегда есть у команд, которые воспитывают собственную молодежь.

– У Головина получится в «Монако»?

– Я очень хотел, чтобы он туда перешел. К сожалению, у него сейчас травма. Но я знаю, как его хотело руководство и как его хотел главный тренер. Надеюсь, у него все получится.

Про «Зенит»

– В «Зените» очередная перестройка. Начну с прошлого года. Что не получилось у Манчини?

– На мой взгляд, он не был заинтересован в длительной работе в «Зените».

– Это чувствовалось.

– Это чувствовалось всем, в том числе игрокам. А когда игроки возвращаются зимой после отпуска на вторую часть чемпионата, и понимают, что уже ведутся переговоры о новом месте работы главного тренера, что они должны чувствовать? Это была основная проблема. Хотя понятно, что игроки профессионалы и бла-бла-бла, но, если есть трещина, нельзя сделать хорошую мину при плохой игре.

– Новый этап. Новый вызов и для Сергея Семака. Петербург – это не Уфа.

– Но и «Зенит» – это не ФК «Уфа». Подбор игроков у «Зенита» и их индивидуальное мастерство намного выше. Что касается игры, я уверен, что «Зенит» будет прибавлять. Будет намного больше красочных матчей. Главное – на старте взять свои очки, чтобы потом не кусать локти.

– За счет чего прибавлять?

– Восстановится Кокорин, ребята почувствуют уверенность, будут больше времени проводить друг с другом на тренировках, больше времени будет у Сергея Богданыча на тренировочный процесс, за счет совместной работы.

– На твой вкус, Кокорин и Дзюба могут выходить одновременно?

– Кокорин справа будет не хуже. Возьмем чемпионат мира. Сборная Франции стала чемпионом. Они играли, в принципе, в прагматичный футбол, ничего выдающегося не показывая. Когда у тебя есть хорошая команда с индивидуально хорошими футболистами, ты и будешь делать результат. Кокорин для российского чемпионата – очень индивидуально сильный футболист, который может давать результат в одиночку. Возможно все. Кокорин и Дзюба могут выходить вдвоем. Нужно исходить из соперников. Это не проблема, когда у тебя много хороших игроков. Хуже, когда у тебя еле набирается игроков на заявку. А у «Зенита» сейчас очень много хороших футболистов.

– Дриусси напоминает тебе тебя самого в юности?

– Нет, у меня татуировок столько не было. Сложно сказать. Когда он сыграл в прошлом сезоне с «Рубином» дома, мне показалось, что его позиция – 11-й номер. Он умеет забивать, у него хороший удар и чувство гола. Но он теряется, пытаясь созидать и опускаясь к центру или даже на свою половину поля. Чем больше он будет играть на острие, тем больше будет голов.

– Моя личная боль по прошлому сезону – Ригони: всё не в такт, невпопад.

– Давай не будем забывать, что он единственный, кого вызывали в сборную Аргентины из зенитовских аргентинцев почти на все сборы перед чемпионатом мира. Это уже о чем-то говорит. У него очень хорошая скорость с мячом.

– Осталось прикрутить голову?

– Не то чтобы прикрутить голову. У нас очень много молодых аргентинцев. Понятно, что мы заплатили за них деньги, и все ждали, что сейчас Ригони будет забивать-отдавать, Дриусси будет забивать по 50 голов, Паредес будет цементировать всё и раздавать. Но адаптацию и возраст никто не отменял. Ригони неплохой и очень быстрый футболист, а скорость в современном футболе значит очень многое.

– Далер Кузяев – открытие прошлого сезона?

– Думаю, да. Немного больше я ждал от него на чемпионате мира. Мне казалось, что он может лучше сыграть. Будем надеяться, что это были всего лишь эмоции, с которыми он иногда не справлялся. С опытом все придет.

– Зачем Семак вызывал Анюкова? Чтобы в раздевалке был человек, на которого можно было опереться?

– На этот вопрос я вряд ли отвечу. Не надо забывать, сколько Саша сделал для команды. Такие люди должны быть в коллективе. Это помощь тренеру, работа с молодыми.

– Я давно не видел так много улыбающегося Анюкова.

– Ну а как по-другому? Чем дольше он будет в «Зените» и чем дольше с ним будут продлевать контракт, тем больше он будет улыбаться.

– Кто сейчас лидер «Зенита»?

– Дзюба. Артем поймал волну, он забивает. Сейчас, если убрать его из состава, «Зениту» будет очень тяжело. Его очень боятся защитники. Он на себя оттягивает сразу по несколько игроков соперников.

Федор Погорелов, Артем Кузьмин

"Фонтанка.ру"