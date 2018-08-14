Макрон предложил Италии помощь после катастрофы в Генуе

Франция готова предоставить Италии любую необходимую помощь в связи с катастрофой в Генуе. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон 14 августа.

"Наши мысли сейчас о жертвах, их близких и о всем итальянском народе. Франция поддерживает Италию в этой трагедии и готова предоставить любую необходимую помощь", – написал французский президент на своей официальной странице в Twitter. Свою запись на французском Макрон затем продублировал и на итальянском языке.

I nostri pensieri vanno alle vittime, ai loro familiari e a tutto il popolo italiano. La Francia è vicina all’Italia in questa tragedia e rimane pronta ad apportare tutto il sostegno necessario. #Genova #Gêneshttps://t.co/A7YAfnK3AY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 августа 2018 г.

Телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон связался по телефону с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, чтобы выразить свои соболезнования. "Он провел беседу с Конте и выразил поддержку итальянскому народу в этом испытании", – проинформировали в Елисейском дворце.

Экстренные службы Генуи заявили о десятках погибших и раненых при обрушении моста, которое случилось сегодня утром. Это люди, которые ехали по переправе в момент трагедии. Сейчас спасатели и медики извлекают пострадавших и тела из-под завалов, некоторых уже доставили в больницы города. ЧП случилось сегодня в 11:45 по местному времени. Центральная часть Понте Моранди, также называемого "Бруклинским мостом" из-за сходства с известной переправой в США, рухнула вниз на дома и реку. Причины ЧП пока не называются, но местные СМИ пишут, что конструкции моста могли не выдержать штормовой погоды.