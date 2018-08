Подтверждена гибель 30 человек в Генуе. Спасатели вытаскивают из расплющенных машин пострадавших

Бетонные плиты обрушившегося в Генуе моста зажали водителей в их машинах. На месте работают практически все бригады медиков и спасателей, что есть в городе, но число погибших превышает количество тех, кого удалось спасти.

Около ста метров пролета моста Моранди на трассе А-10 в Генуе рухнули утром 14 августа. К четырем часам дня по Москве официально подтверждена информация о 30 погибших, среди которых есть ребенок, сообщает La Republica. Вероятно, это количество существенно вырастет. Вытащить из завалов живыми пока удалось только пятерых

Зона аварии была эвакуирована, в том числе из-за утечки газа. Обломки задели жилые дома поблизости. Также разрушенными оказались склады Ansaldo Energia — основного поставщика электроэнергии в Италии. По предварительной информации, когда мост рухнул, на нем находилось 20 машин.

На место ЧП приехал министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Пока что единственная озвученная версия трагедии — механическое разрушение и сильный шторм.

Неделю назад в Болонье часть трассы обвалилась после ДТП бензовоза с грузовиком. Цистерна взорвалась, больше 70 человек пострадали, двое погибли.

