Рыжий Кот Группы «Эталон» проплыл на доске по каналам Санкт-Петербурга

ГК «Эталон»

Талисман Группы «Эталон» – Рыжий Кот – принял активное участие в III международном фестивале «Фонтанка-SUP 2018», который состоялся в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя.

Рыжий Кот преодолел водную дистанцию длиной 8 км примерно за два часа. Маршрут проходил по реке Мойке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова. На воде Рыжего Кота сопровождала группа поддержки, в составе которой были и сотрудники Группы «Эталон», решившие принять участие в мероприятии.

На протяжении всего дня в прибрежной зоне фестиваля, организованной на набережной реки Мойки напротив Михайловского сада, гостей праздника ждали яркие сувениры и развлечения от Группы «Эталон». Горожане и туристы играли в настольный футбол, детям и взрослым раздавали воздушные шары, книги и мягкие игрушки.

Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге в третий раз, с каждым разом количество его участников увеличивается. В этом году в заплыве приняли участие более 500 любителей сапсёрфинга из Финляндии, Кипра, Белоруссии, Украины, Польши и России. Символично, что фестиваль «Фонтанка-SUP 2018» прошел в День строителя, который отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

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