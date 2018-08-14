Лукашенко: В стране заводы стоят - одни министры кругом

Президент Белоруссии уволил сразу несколько министров, а одного отправил трудиться на производство. Александр Лукашенко раскритиковал работу правительства, особое внимание уделив деятельности главы министерства промышленности Виталия Вовка. Теперь министра ждет не кресло в минпроме, а Оршанский инструментальный завод.

«И не дай бог здесь не будет сделано то, что вы наметили, и то, что я вам поручил. Как вариант, направьте Вовка сюда [Оршанский инструментальный завод] — будет вытягивать всю промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу [Николай Шерстнев – глава Витебского областного исполнительного комитета] сказал: пусть определяются», – цитирует президента Белоруссии портал TUT.BY 14 августа.

Во время посещения Оршанского района Витебской области Лукашенко остался недоволен выполнением поручений по комплексному развитию региона, включая работу заводов. По его мнению, это связано с тем, что у министров «пофигическое отношение к поручениям».

«Строгий выговор Шерстневу за безобразное, безответственное отношение к порученному делу. <...> Вовка, Черного [Анатолий Черный – министр архитектуры и строительства] немедленно отправить в отставку. Двигалеву [Олег Двигалев – председатель Госкомвоенпрома] и Засю [Станислав Зась – государственный секретарь Совета безопасности] — полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю», – негодовал президент на заседании.

Лукашенко посетил Оршанский завод вчера. Там он заявил, что понял причины нелюбви народа к многочисленным министрам, которые позволяют себе «безалаберность и безобразия».