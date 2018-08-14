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Строительство
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14.08.2018 15:57
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21 квартал ЖК «Северная долина» получил аккредитацию Сбербанка

21 квартал ЖК «Северная долина» получил аккредитацию Сбербанка

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-Санкт-Петербург» сообщает о прохождении аккредитации шести корпусов 21-го квартала жилого комплекса «Северная долина» в Сбербанке. Ставка по ипотечному кредиту начинается от 9,2% годовых.

Очередные корпуса нового 21 квартала ЖК «Северная долина» в Выборгском районе получили аккредитацию по ипотечным программам Сбербанка. Взять кредит на покупку квартиры в строящихся корпусах № 5-10 можно по ставке от 9,2% годовых с первоначальным взносом от 15%.

Сумма займа – от 0,3 до 30 млн рублей и не должна превышать меньшую из величин: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

При проведении аккредитации банком учитывались финансовая устойчивость компании, соответствие требованиям 214-ФЗ, а также отсутствие негативной информации о деятельности и репутации застройщика, инвесторов и акционеров.

Напоминаем, что «Главстрой-Санкт-Петербург» уже начал реализацию жилья в 21 квартале ЖК «Северная долина». Первыми в продажу поступили корпуса № 8 и №9. Дома возводятся на участке между улицами Ф. Абрамова, Заречной и Шишкина.

В 8-ом корпусе квартиры предлагаются по цене от 99 000 рублей за квадратный метр, а в 9-ом корпусе – от 101 000 рублей за квадратный метр. Студию в 21 квартале ЖК «Северная долина» можно приобрести за 2,3 млн рублей, однокомнатную квартиру – от 2,8 млн рублей, двухкомнатную – от 4,9 млн рублей. Цена «трешки» начинается от 6,3 млн рублей.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-Санкт-Петербург»:

– Строительство 21 квартала – это значимая веха в развитии всего проекта ЖК «Северная долина». Поэтому для нас очень важно, что аккредитация нового квартала повышенной комфортности на столь раннем этапе строительства таким крупным и надежным банком, как Сбербанк России, предоставляет нашим покупателям дополнительную возможность купить здесь квартиру в ипотеку.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" -  застройщик ООО "Главстрой-СПб",  проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

 

 

 

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