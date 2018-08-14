В Германии задержан бизнесмен Марковкин, обвиняемый в хищении 60 млн рублей у дольщиков

Российский бизнесмен, обвиняемый в хищении у новгородских дольщиков 60 млн рублей, задержан в Германии. Об этом сообщает Следственный комитет РФ на своей странице в Twitter 14 августа.

"Обвиняемый в хищении свыше 60 млн рублей у новгородских дольщиков гендиректор ООО "Экспресс" Валерий Марковкин по запросу российских следователей задержан в городе Зефтенберге (Германия)", – говорится в сообщении.

Обвиняемый в хищении свыше 60 млн рублей у новгородских дольщиков гендиректор ООО «Экспресс» Валерий Марковкин по запросу российских следователей задержан в г. Зефтенберге (Германия). Решается вопрос о его экстрадиции pic.twitter.com/sBgNITs2gu — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 августа 2018 г.

Решается вопрос об экстрадиции обвиняемого.