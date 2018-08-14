В Кронштадт планируют перевезти все военно-морские вузы Петербурга. Город получит опустевшие здания «по рыночной цене»

Военный городок, в котором соберут все военно-морские учебные заведения Петербурга, создадут в Кронштадте, за счет чего население города может увеличиться практически вдвое. Проект центра Военно-морского флота, который десять лет лежал под сукном, получил второй шанс и подпись президента России Владимира Путина.

Копия документа авторства министра обороны Сергея Шойгу с росчерком главы государства от 25 июля есть в распоряжении «Фонтанки». Идея создания флотского мегавуза родилась еще в 2008 году. Меморандум торжественно подписали тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, министр обороны Анатолий Сердюков и президент ВТБ Андрей Костин – единственный, кто на сегодняшний день сохранил свою должность. Во время подготовки к Военно-морскому параду 2018 года кузница флотских кадров получила одобрение президента.

Предполагалось, что в Кронштадте практически с нуля отстроят военный городок с новейшей инфраструктурой и научно-материальной базой и реконструируют все подлежащее ремонту. Ядром должен был стать ВУНЦ – военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова». После реформы военного образования под его эгидой в качестве филиалов организационно собрали все военно-морские вузы, училища и НИИ.

В документе не указано, в каких именно зданиях будет проводиться учебная и военная подготовка, однако Кронштадт позволяет с комфортом разместить более 30 тысяч курсантов и педагогов с семьями. Масса локаций на острове простаивают незадействованными. Активная фаза переезда пока не назначена. Петербург в итоге получит опустевшие здания военно-морских вузов и учреждений. Имущественные комплексы, которые, как подчёркнуто в документе, представляют высокую культурную и историческую ценность, предложено передать в собственность городу «по рыночной цене».

В образовательной лицензии ВУНЦ указаны тринадцать адресов, включая Ушаковскую набережную, 17/1, нынешнее место прописки центра. Один из филиалов и так расположен в Кронштадте. Остальные рассредоточены по Петербургу. Это три НИИ на Чапаева, в Петергофе и Ломоносове, Центр подготовки иностранных военнослужащих на Новочеркасском проспекте, 3а, Военный институт дополнительного образования на Малоохтинском, 80/2, Военно-морской политехнический институт с корпусами в Петергофе, Пушкине и в Адмиралтейском проезде и Военно-морской институт на набережной Лейтенанта Шмидта. Не застраховано от переезда и Нахимовское училище.

С учётом курсантов, персонала, преподавателей и членов их семей население города увеличится едва ли не вдвое.

Подробности читайте в материале «Фонтанки».