Мосгорсуд отказал в пересмотре приговора Улюкаеву

Кассационную жалобу защиты экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева отклонил Мосгорсуд.

Как сообщает 14 августа РБК, в суде не нашли оснований для передачи жалобы адвокатов Улюкаева для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции.

«Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного законов, повлиявших на исход дела, и которые в силу ст. 401.15 УПК РФ являлись бы основаниями для отмены либо изменения в кассационном порядке приговора и апелляционного определения, судебными инстанциями не допущено», — отметили в пресс-службе.