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Бизнес
14.08.2018 15:14
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Новый трамвай, купленный Смольным за 94 млн рублей, оказался не новым

Трамвайный вагон модели 71-633, купленный комитетом по транспорту в начале июля, не прошел предварительную проверку, потому что не соответствует условиям, прописанным в контракте. Это подтвердили в ГУП «Горэлектротранс», которое должно было эксплуатировать трамвай на улицах Петербурга. По информации «Фонтанки», проблема кроется в том, что вагон не является новым и уже совершал поездки с пассажирами в Самаре.

«В результате предварительной проверки были выявлены несоответствия вагона техническому заданию, о чём направлено официальное уведомление в комитет по транспорту», – сообщили представители предприятия. Власти же сообщили, что по контракту должны принять трамвай до 1 сентября, однако если он действительно не соответствует требованиям соглашения, это не состоится.

«Фонтанка» рассказывала о том, как в начале июля Смольный заключил контракт с ООО «ГИД» на поставку подвижного состава производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. По условиям техзадания вагон должен был быть без пробега. Однако «Фонтанка» выяснила, что до того, как прибыть в Петербург, вагон несколько месяцев колесил по Самаре.

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