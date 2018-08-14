Ростуризм спросит «Натали Турс» о дезинформации клиентов
Сообщение о приостановке операционной деятельности на сайте «Натали Турс» в Ростуризме назвали юридически недействительным. Оператор не предупреждал ведомство о прекращении работы.
По закону, как объясняет 14 августа регулятор, оператор должен не только повесить сообщение на сайте, но и направить документы в Ростуризм, ассоциацию «Турпомощь» и страховую компанию. Появившаяся утром во вторник информация о приостановке операторской деятельности «не соответствует вышеуказанным требованиям» и «не имеет признаков страхового случая».
Всем четырем юрлицам, которые работают под брендом «Натали Турс» («Панорама-тур», «Агентство путешествий «Натали», «Центр туризма «Согласие» и туроператор «Натали Турс») Ростуризм отправит запрос, чтобы «прояснить ситуацию».
Напомним, утром 14-го числа «Натали Турс» сообщила о прекращении операционной деятельности, что автоматически давало право клиентам претендовать на страховые выплаты. Однако не прошло и часа, как туроператор передумал прекращать работу и пообещал возобновить деятельность с октября 2018 года.
Справка:
В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс», работающих на рынке с 1992 года, аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении «Натали Турс».
Более 800 жалоб, из которых почти 200 приходится на петербуржцев, на действия туроператора уже поданы в Роспотребнадзор. В Российском союзе туриндустрии сообщали примерно о 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости туров.