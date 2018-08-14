Ростуризм спросит «Натали Турс» о дезинформации клиентов

Сообщение о приостановке операционной деятельности на сайте «Натали Турс» в Ростуризме назвали юридически недействительным. Оператор не предупреждал ведомство о прекращении работы.

По закону, как объясняет 14 августа регулятор, оператор должен не только повесить сообщение на сайте, но и направить документы в Ростуризм, ассоциацию «Турпомощь» и страховую компанию. Появившаяся утром во вторник информация о приостановке операторской деятельности «не соответствует вышеуказанным требованиям» и «не имеет признаков страхового случая».

Всем четырем юрлицам, которые работают под брендом «Натали Турс» («Панорама-тур», «Агентство путешествий «Натали», «Центр туризма «Согласие» и туроператор «Натали Турс») Ростуризм отправит запрос, чтобы «прояснить ситуацию».

Напомним, утром 14-го числа «Натали Турс» сообщила о прекращении операционной деятельности, что автоматически давало право клиентам претендовать на страховые выплаты. Однако не прошло и часа, как туроператор передумал прекращать работу и пообещал возобновить деятельность с октября 2018 года.