Фонд капремонта проверяет все строительные леса Петербурга. Под ними может быть небезопасно

Фонд капитального ремонта Петербурга после обрушения фасадных лесов на Гражданской улице объявил проверку всех установленных в городе конструкций. Компания предпринимательницы Надежды Занько, нарушившая требования безопасности, попадет в «черный» список.

Как сообщили «Фонтанке» 14 августа в жилищном комитете Петербурга, из пятерых пострадавших рабочих на Гражданской трое госпитализированы. Их состояние не уточняется. Читатели присылают фотографии асфальта с обилием крови.

Леса на Гражданской, 8, рухнули с четвертого этажа по первый. Фасадные работы проводила компания «Альтернатива», к которой фонд капремонта ранее предъявлял претензии за неисполненные обязательства.

«Инцидент на Гражданской произошел из-за нарушения правил техники безопасности со стороны подрядной организации «Альтернатива». Фондом в отношении нее будут применены штрафные санкции», – добавляют в жилкоме.

Одновременно начата проверка всех адресов, по которым установлены леса для капремонта фасадов.

В ГУ СК Петербурга уточнили, что рабочие упали с высоты трех этажей, они получили травмы различной степени тяжести.