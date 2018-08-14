Экстренные службы Генуи заявили о десятках погибших при обрушении моста

Экстренные службы Генуи заявили о десятках погибших при обрушении моста, оно случилось сегодня утром.

Как сообщает Adnkronos со ссылкой на главу скорой помощи города Франческо Бермано, речь идёт о десятках погибших при катастрофе. Это люди, которые ехали по переправе в момент трагедии. Вместе с пролётом они рухнули вниз с 45-метровой высоты. Сейчас спасатели и медики извлекают пострадавших и тела из-под завалов, некоторых уже доставили в больницы города. Спасателям и врачам готовы оказать помощь экстренные службы и больницы Ломбардии и Пьемонта,. Вместе с тем, по словам Франческо Бермано, полного понимания масштабов трагедии пока нет.

Как сообщает издание, ЧП случилось сегодня в 11:45 по местному времени. Понте Моранди, также названный «Бруклинским мостом » из-за смутного сходства с известным мостом США, имеет длину 1,182 метра и высоту 45 метров на дорожном уровне. Это виадук, который пересекает Val Polcevera, поддерживаемый тремя железобетонными пилонами высотой 90 метров. Коллапс произошел во втором разделе, к соединению с автомагистралью A7. Центральная часть моста рухнула вниз на дома. Причины ЧП пока не называются, но издание указывает на то, что конструкции моста могли не выдержать штормовой погоды.

Разбором завалов и спасением людей сейчас заняты около 200 пожарных и спасателей. На место трагедии выехал министр транспорта и инфраструктуры Италии.