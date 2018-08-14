Высокопоставленный банкрот спешит за пенсией

Бывший глава «Морского вокзала» и петербургского филиала Фондсервисбанка Сергей Курочкин пытается успеть оформить себе пенсию, пока правительство не увеличило пенсионный возраст.

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Сергей Курочкин задолжал около 1 миллиарда рублей и стал банкротом. Последней каплей в страданиях бизнесмена стала пенсионная реформа – он потребовал от суда обеспечивать ему выплату пенсии из конкурсной массы, чтобы успеть до увеличения пенсионного возраста.

Хочу пенсию!

Экс-председатель совета директоров «Морского вокзала» Сергей Курочкин забеспокоился о пенсии в начале июля сего года – в самый разгар обсуждения пенсионной реформы. Бизнесмену в этом году исполнится 60 лет, он считает, что заработал пенсию, причем в весьма приличном размере – претендует на 17 745 рублей и 75 копеек в месяц. Средняя пенсия в Петербурге в 2018 году составляет 13 600 рублей. У бизнесмена есть причины беспокоиться: правительство собирается увеличить пенсионный возраст.

Кроме того, Сергей Курочкин не забывает, что не получал пенсию воообще никогда, хотя, с момента начала процедуры собственного банкротства, по его мнению, имеет на нее полное право. Поэтому он претендует еще на 223 624 рубля и 83 копейки – такая сумма положенной ему (по его мнению) пенсии накопилась с 30 марта 2016 года, когда он был признан несостоятельным. В сумме чувствуется серьезный расчет – это не простое умножение 17 745 рублей на прошедшие с тех пор месяцы. Эксперты полагают, что суд может удовлетворить такое требование – законодательство о банкротстве физических лиц предусматривает их пенсионное обеспечение по достижении пенсионного возраста.

Бизнесмен просит суд обязать своего финансового управляющего Дмитрия Наталкина выплачивать ему эти деньги из конкурсной массы, на которую пока безнадежно претендуют кредиторы. Что думает по этому поводу управляющий, мы не знаем, на момент подготовки публикации его сотовый телефон был недоступен, видимо в связи с порой отпусков. Но в ближайшее время состоится судебное заседание, на котором свою позицию выразит судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виктория Новоселова, которая ведет процесс.

Доверяли, как себе

Рискнем предположить, что идея альтернативного государственному пенсионного содержания бывшего главы «Морского вокзала» вряд ли понравится кредиторам, которым в общей сложности он задолжал около 1 миллиарда рублей. Его долги – это в основном кредиты, невозвращение банкам, и займы, невозвращение частным лицам.

В списке кредиторов банки «Санкт-Петербург» (409 миллионов рублей), «Фондсервисбанк» (181 миллион рублей), «Транскапиталбанк» (60 миллионов рублей), «Финансовый капитал» (6,2 миллиона рублей). Среди кредиторов частных лиц меньше всех повезло бизнесменам Шамилю Ильясову (почти 112 миллионов рублей) и Сергею Муратову.

Создается впечатление, будто Сергей Курочкин довольно долго пользовался доверием в бизнес-сообществе, что в конце концов и привело его самого и кредиторов в зал суда. Только полным доверием можно объяснить кредит почти в полмиллиарда рублей, выданный банком «Санкт-Петербург» под личное поручительство частного лица Сергея Курочкина.

Впрочем, сам Курочкин на процессе давно уже не появляется – говорят, живет где-то за границей. Что не мешает ему активно участвовать в собственном банкротстве дистанционно, в том числе заботиться о получении пенсии.

Коллега Анны Чапман

Еще не так давно Сергей Курочкин был активным бизнесменом. Система «СПАРК-Интерфакс» видела его руководителем, владельцем или совладельцем почти двух десятков юридических лиц. В частности, до 2011 года он возглавлял петербургский филиал московского Фондсервисбанка (санируется Новикомбанком), в совет директоров которого в 2013 году вошла героиня шпионского скандала Анна Чапман (https://www.fontanka.ru/2013/05/23/230/). До начала 2014-го Сергей Курочкин владел половиной долей в ООО «Группа Восток», контролировавшем через ООО «Факел эстейт СПб» 51% акций ЗАО "Морской вокзал» (арендатор имущественного комплекса Морского вокзала на Васильевском острове).

В феврале этого года городской комитет имущественных отношений добился (https://www.fontanka.ru/2018/02/21/068/) в суде права расторжения договора аренды имущественного комплекса с «Морским вокзалом» из-за накопившихся у ЗАО долгов. Новый договор Смольный планирует заключить с принадлежащей ему компанией «Морской фасад».

Но осенью 2015 года, когда по иску одного из кредиторов начался его банкротный процесс, Сергей Курочкин был почти нищим. Финансовому управляющему удалось найти лишь принадлежащий ему земельный участок в Ломоносовском районе Ленинградской области, 50% долей в уставном капитале ООО «Балтдизайн Плюс» (с 2001 года компания исключена из ЕГРЮЛ), около 1 миллиона рублей дебиторской задолженности, два гражданских пистолета и два ружья. Для погашения миллиардного долга перед кредиторами этого явно недостаточно, в связи с чем управляющий Дмитрий Наталкин проявил интерес к другому имуществу, которое принадлежало господину Курочкину до начала процедуры банкротства.

В частности, управляющий запрашивал в Федеральной кадастровой палате Ленинградской области сведения о договорах по отчуждению 13 ранее принадлежавших банкроту объектов недвижимости – 7 загородных домов и 6 земельных участков, расположенных в разных муниципальных образованиях Всеволожского и Выборгского районов Ленинградской области. От всего этого имущества господин Курочкин окончательно избавился примерно за год до начала процедуры банкротства.

2018 год управляющий начал с попытки признания недействительным дополнительного соглашения к брачному договору, заключенному Сергеем Курочкиным с собственной супругой. Но пока из этого тоже ничего не вышло, и Дарье Ахутиной, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежат доли в ООО «Вариум» (20%) и в ООО «ВМИ» (14%). Компания «Вариум» занимается торговлей недвижимостью, ранее 20% ее долей принадлежали господину Курочкину. «ВМИ» занимается инвестициями, однако уже в 2016 году «СПАРК-Интерфакс» констатировал отсутствие у этой компании прибыли.

Последней попыткой поиска имущества Сергея Курочкина можно считать обращение финансового управляющего в суд с требованием вернуть банкроту 100% долей некоего ООО «Меркурий», с которыми господин Курочкин расстался примерно за полтора года до начала процесса его банкротства. Решение по данному вопросу пока не принято.

Все эти обстоятельства свидетельствуют о наличии у финансового управляющего сомнений в правдоподобности полной неплатежеспособности Сергея Курочкина. Впрочем, как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), в феврале 2017 года Дмитрий Наталкин сделал вывод об отсутствии в действиях бывшего главы «Морского вокзала» признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

У самого Курочкина таких сомнений, похоже, и не было – он считает правильным получать пенсию фактически за счет собственных кредиторов.

Сегодня на сайте ЕФРСБ сообщается о продаже единственного объекта имущества Сергея Курочкина – земельного участка площадью 100 квадратных метров, расположенного в деревне Ильино Ломоносовского района Ленинградской области. Он был выставлен на продажу в январе 2018 года с начальной стоимостью в 28 миллионов рублей. Покупателей до сих пор не нашлось – сейчас он выставлен уже за 25,2 миллиона рублей.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»