Пьяного дальнобойщика из Петербурга приняли с парома в Хельсинки

Водитель автопоезда, который прибыл из Петербурга в Финляндию на пароме, не смог пройти пограничный контроль в Западном порту Хельсинки.

Как сообщает Пограничная охрана Финляндии 14 августа, инцидент произошёл 9 августа. Мужчина за рулём грузовика был в состоянии алкогольного опьянения — 0,34 мг/л при лимите в 0,22 мг/л. Россиянина передали в руки полиции.

Как правило, за вождение в нетрезвом виде водители получают временный запрет на управление автомобилем. Если это происходит на сухопутной границе, то его разворачивают обратно. Размер штрафа определяет суд.