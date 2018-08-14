Население Кронштадта удвоят за счёт моряков. Идеи Сердюкова живут и побеждают

Проект центра ВМФ в Кронштадте, который десять лет назад скончался на стадии идеи, получает второй шанс. Лаконичное «Согласен» Путина поднимает из мёртвых, ускоряет переезд и обрекает Смольный разбираться с военным наследием.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Президент одобрил предложение создать в Кронштадте суперсовременный военный городок, где будут собраны все военно-морские учебные заведения Петербурга. Копия документа авторства министра обороны Сергея Шойгу с путинским росчерком от 25 июля есть в распоряжении «Фонтанки». На переселение дано добро. И хоть активная фаза ещё не назначена, понятно, чья голова заболит в первую очередь. Наследником военных моряков назначен Петербург. Просто так «подарок» из десятка зданий ему не достанется, но на таком уровне отказывать не принято.

Идея флотского мегавуза в Кронштадте не нова. Сделать остров колыбелью кадров для ВМФ решено было в 2008 году. Меморандум торжественно подписали тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, министр обороны Анатолий Сердюков и президент ВТБ Андрей Костин – единственный, кто на сегодняшний день сохранил свою должность.

Предполагалось, что в Кронштадте практически с нуля отстроят военный городок с новейшей инфраструктурой и научно-материальной базой и отремонтируют всё то, что подлежит ремонту. Ядром должен был стать ВУНЦ – военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова». После реформы военного образования под его эгидой в качестве филиалов организационно собрали все военно-морские вузы, училища и НИИ.

Юридическую самостоятельность учебные заведения начали терять в 2009-м. На переезд ВУНЦа в Кронштадт отводилось четыре года. Тогда называли площадь в 500 гектаров – практически четверть острова – и сумму в 100 миллиардов. И вроде бы проводились изыскания и даже согласовали техническое задание для конкурса на разработку основных решений. Потом задумали отложить реализацию на 2017 год, но в итоге котлинский военно-морской центр захлебнулся грандиозностью и остался исполненным только на бумаге.

В этом году в Минобороны стряхнули пыль с проекта, и в суматохе подготовки к Главному военно-морскому параду Сергей Шойгу получил президентское «да». Приветствуя парадный строй кораблей на Кронштадтском рейде 29 июля, Владимир Путин уже поставил свой автограф на документе. Сходить на берег и проверять состояние свеженазначенной кузницы военных моряков он не стал.

Где искать будущую базу, из документа не совсем ясно. Ведомство по-военному кратко изложило: вопрос передислокации проработан, решение о формировании передового центра принято. В каких зданиях и на каких полигонах хотят проводить учебную, научную и боевую подготовку, не указано. Нет и предложений, как не споткнуться о прежние грабли. Впрочем, наверняка придумали, но не стали отвлекать от главного – важности переезда. Разброс военно-морских вузов по Петербургу сегодня не только мешает вести учебный процесс на должном уровне, но и не даёт экономить на содержании имущества, объясняют в документе.

Кронштадт при этом уникален своими локациями, которые простаивают не задействованными. Там, уверены военные чиновники, можно с комфортом разместить более 30 тысяч курсантов и педагогов с семьями. К тому же переброска такого количества учреждений даст нужный толчок инфраструктуре острова. Петербургу останутся опустевшие здания. Их судьбу решили. Имущественные комплексы, которые, как подчёркнуто в документе, представляют высокую культурную и историческую ценность, предложено передать в собственность городу. Подарком это не назовёшь: отдать их готовы, но «по рыночной цене». Что делать с такими подарками дальше – большой вопрос, так как инвесторы не рвутся приспосабливать исторические объекты под современное использование. Казармы морского экипажа на Римского-Корсакова, откуда военные съехали больше 15 лет назад как раз в Кронштадт, до сих пор стоят заброшенными.

В образовательной лицензии ВУНЦ указаны тринадцать адресов, включая Ушаковскую набережную, 17/1, нынешнее место прописки центра. Один из филиалов и так расположен в Кронштадте. Остальные рассредоточены по Петербургу. Это три НИИ на Чапаева, в Петергофе и Ломоносове, Центр подготовки иностранных военнослужащих на Новочеркасском проспекте, 3а, Военный институт дополнительного образования на Малоохтинском, 80/2, Военно-морской политехнический институт с корпусами в Петергофе, Пушкине и в Адмиралтейском проезде и Военно-морской институт на набережной Лейтенанта Шмидта.

О последнем «Фонтанка» подробно писала в начале года. Правопреемник основанной в 1701 году Навигационной школы, военный институт, который в том числе окончил отец Георгия Полтавченко, серьёзно пострадал от пожара. Построенный в 1796 Средний корпус остался без крыши, четвёртый этаж уничтожило огнём, второй и третий так щедро залило водой, что со стен сошла краска. Отчёт с перечислением затопленных учебных классов, лабораторий, преподавательских помещений и дорогостоящей компьютерной системы тогда подписывал начальник института Владимир Соколов. Поговаривают, что сейчас он сдаёт дела и присматривает себе новое место. Не столько после пожара, но в комплексе.

Здания на набережной Лейтенанта Шмидта занимают больше пяти гектаров. Несмотря на расположение в охраняемой зоне, статус объекта культурного наследия федерального значения и все сопутствующие ограничения, стоимость может быть крайне высока. В NAI Becar назвали от 8 до 11 миллиардов рублей при условии удовлетворительного состояния.

Бывший Морской корпус Петра Великого – не единственный памятник в списке кандидатов на переезд. Особый статус имеет здание самого ВУНЦа на Ушаковской набережной, комплекс Военно-морского политехнического института на Кадетском бульваре в Пушкине значится в реестре КГИОП как «Военная школа» и является объектом культурного наследия регионального значения. Корпуса занимают больше гектара, рыночная стоимость превышает миллиард.

НИИ кораблестроения и вооружения на Чапаева базируется в солдатском корпусе казарм Гренадерского полка, которые имеют федеральное значение. Выявленным объектом культурного наследия является и здание на Малоохтинском проспекте, где повышают квалификацию офицеры, уже получившие высшее образование. В сравнении с остальными здания НИИ и ДПО ВУНЦа дешевле. Ориентировочная рыночная стоимость квадратного метра в этих районах колеблется от 20 до 35 тысяч, объясняет специалист по оценке недвижимости Константин Гнездилов. Под вопросом остаётся их техническое состояние, да и использовать памятники приходится с оглядкой.

Желающих вовлечь объекты в деловую жизнь города может затормозить опыт Европейского университета, которому предъявили небрежное обращение с культурным наследием. Частный вуз осовременил дворец Кушелева-Безбородко и потерял право на его использование.

Не застраховано от переезда и Нахимовское училище. К 70-летнему юбилею в 2014 году комплекс зданий на Петроградской стороне отремонтировали и реконструировали, но проблему с нехваткой учебных классов, лабораторий и кубриков это не решило. Тогда Георгий Полтавченко предложил нахимовцам Кронштадт – там, мол, помещений предостаточно. В Главкомате ВМФ воспротивились, и историческое место под боком крейсера «Аврора» отстояли. Нахимовцам пообещали ремонт бывшего Училищного дома имени Петра Великого, который, естественно, является памятником архитектуры, и три новых корпуса под столовую, спортзал и учебно-жилую часть. Денег не пожалели. Путину новый корпус уже показывали.

Желания собирать чемоданы и обживать город-крепость раньше за флотскими кадрами замечено не было. Здание на Петроградской стороне давно стало символом Нахимовского училища, да и к Морскому корпусу Петра Великого на Васильевском относятся с придыханием. Но указание Верховного главнокомандующего есть, а значит – уже не фальстарт. Смольному придётся извернуться, но думать о том, как выкупить подарок, а Кронштадту – подтянуться и принять военных.

С учётом курсантов, персонала, преподавателей и членов их семей население города увеличится едва ли не вдвое. С такой концентрацией чинов посторонним на острове едва ли будут рады, и у Кронштадта есть все шансы вернуть себе ещё не позабытый за пару десятилетий статус закрытого военного гарнизона. Цены на недвижимость пойдут в плюс, а вот амбициозные планы превратить его в Мекку для туристов и инвесторов рискуют накрыться медным тазом. Да и командующий ЗВО Андрей Картаполов, всей душой радеющий за военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот», отбывает в Москву, так его и не построив.

При таком раскладе Главный парад в День Военно-морского флота, который уже дважды проводили в том числе и в Кронштадте, может стать прерогативой избранных. Пока с его масштабом справляются, но во флотской среде нет-нет да и заговаривают об обременительности начинания. И гадают, как бы так переиграть, чтобы торжественный смотр кораблям в Петербурге устраивали пореже.

Татьяна Ципуштанова, Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»