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14.08.2018 14:38
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Население Кронштадта удвоят за счёт моряков. Идеи Сердюкова живут и побеждают

Проект центра ВМФ в Кронштадте, который десять лет назад скончался на стадии идеи, получает второй шанс. Лаконичное «Согласен» Путина поднимает из мёртвых, ускоряет переезд и обрекает Смольный разбираться с военным наследием.

Население Кронштадта удвоят за счёт моряков. Идеи Сердюкова живут и побеждают

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Президент одобрил предложение создать в Кронштадте суперсовременный военный городок, где будут собраны все военно-морские учебные заведения Петербурга. Копия документа авторства министра обороны Сергея Шойгу с путинским росчерком от 25 июля есть в распоряжении «Фонтанки». На переселение дано добро. И хоть активная фаза ещё не назначена, понятно, чья голова заболит в первую очередь. Наследником военных моряков назначен Петербург. Просто так «подарок» из десятка зданий ему не достанется, но на таком уровне отказывать не принято.

Население Кронштадта удвоят за счёт моряков. Идеи Сердюкова живут и побеждают

Идея флотского мегавуза в Кронштадте не нова. Сделать остров колыбелью кадров для ВМФ решено было в 2008 году.  Меморандум торжественно подписали тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, министр обороны Анатолий Сердюков и президент ВТБ Андрей Костин – единственный, кто на сегодняшний день сохранил свою должность. 

Предполагалось, что в Кронштадте практически с нуля отстроят военный городок с новейшей инфраструктурой и научно-материальной базой и отремонтируют всё то, что подлежит ремонту. Ядром должен был стать ВУНЦ – военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова». После реформы военного образования под его эгидой в качестве филиалов организационно собрали все военно-морские вузы, училища и НИИ. 

Юридическую самостоятельность учебные заведения начали терять в 2009-м. На переезд ВУНЦа в Кронштадт отводилось четыре года. Тогда называли площадь в 500 гектаров – практически четверть острова – и сумму в 100 миллиардов. И вроде бы проводились изыскания и даже согласовали техническое задание для конкурса на разработку основных решений. Потом задумали отложить реализацию на 2017 год, но в итоге котлинский военно-морской центр захлебнулся грандиозностью и остался исполненным только на бумаге.

В этом году в Минобороны стряхнули пыль с проекта, и в суматохе подготовки к Главному военно-морскому параду Сергей Шойгу получил президентское «да». Приветствуя парадный строй кораблей на Кронштадтском рейде 29 июля, Владимир Путин уже поставил свой автограф на документе. Сходить на берег и проверять состояние свеженазначенной кузницы военных моряков он не стал.

Где искать будущую базу, из документа не совсем ясно. Ведомство по-военному кратко изложило: вопрос передислокации проработан, решение о формировании передового центра принято. В каких зданиях и на каких полигонах хотят проводить учебную, научную и боевую подготовку, не указано. Нет и предложений, как не споткнуться о прежние грабли. Впрочем, наверняка придумали, но не стали отвлекать от главного – важности переезда. Разброс военно-морских вузов по Петербургу сегодня не только мешает вести учебный процесс на должном уровне, но и не даёт экономить на содержании имущества, объясняют в документе. 

Кронштадт при этом уникален своими локациями, которые простаивают не задействованными. Там, уверены военные чиновники, можно с комфортом разместить более 30 тысяч курсантов и педагогов с семьями. К тому же переброска такого количества учреждений даст нужный толчок инфраструктуре острова. Петербургу останутся опустевшие здания. Их судьбу решили. Имущественные комплексы, которые, как подчёркнуто в документе, представляют высокую культурную и историческую ценность, предложено передать в собственность городу. Подарком это не назовёшь: отдать их готовы, но «по рыночной цене». Что делать с такими подарками дальше – большой вопрос, так как инвесторы не рвутся приспосабливать исторические объекты под современное использование. Казармы морского экипажа на Римского-Корсакова, откуда военные съехали больше 15 лет назад как раз в Кронштадт, до сих пор стоят заброшенными.

В образовательной лицензии ВУНЦ указаны тринадцать адресов, включая Ушаковскую набережную, 17/1, нынешнее место прописки центра. Один из филиалов и так расположен в Кронштадте. Остальные рассредоточены по Петербургу. Это три НИИ на Чапаева, в Петергофе и Ломоносове, Центр подготовки иностранных военнослужащих на Новочеркасском проспекте, 3а, Военный институт дополнительного образования на Малоохтинском, 80/2, Военно-морской политехнический институт с корпусами в Петергофе, Пушкине и в Адмиралтейском проезде и Военно-морской институт на набережной Лейтенанта Шмидта. 

О последнем «Фонтанка» подробно писала в начале года. Правопреемник основанной в 1701 году Навигационной школы, военный институт, который в том числе окончил отец Георгия Полтавченко, серьёзно пострадал от пожара. Построенный в 1796 Средний корпус остался без крыши, четвёртый этаж уничтожило огнём, второй и третий так щедро залило водой, что со стен сошла краска. Отчёт с перечислением затопленных учебных классов, лабораторий, преподавательских помещений и дорогостоящей компьютерной системы тогда подписывал начальник института Владимир Соколов. Поговаривают, что сейчас он сдаёт дела и присматривает себе новое место. Не столько после пожара, но в комплексе.

Здания на набережной Лейтенанта Шмидта занимают больше пяти гектаров. Несмотря на расположение в охраняемой зоне, статус объекта культурного наследия федерального значения и все сопутствующие ограничения, стоимость может быть крайне высока. В NAI Becar назвали от 8 до 11 миллиардов рублей при условии удовлетворительного состояния. 

Бывший Морской корпус Петра Великого – не единственный памятник в списке кандидатов на переезд. Особый статус имеет здание самого ВУНЦа на Ушаковской набережной, комплекс Военно-морского политехнического института на Кадетском бульваре в Пушкине значится в реестре КГИОП как «Военная школа» и является объектом культурного наследия регионального значения. Корпуса занимают больше гектара, рыночная стоимость превышает миллиард. 

НИИ кораблестроения и вооружения на Чапаева базируется в солдатском корпусе казарм Гренадерского полка, которые имеют федеральное значение. Выявленным объектом культурного наследия является и здание на Малоохтинском проспекте, где повышают квалификацию офицеры, уже получившие высшее образование. В сравнении с остальными здания НИИ и ДПО ВУНЦа дешевле. Ориентировочная рыночная стоимость квадратного метра в этих районах колеблется от 20 до 35 тысяч, объясняет специалист по оценке недвижимости Константин Гнездилов. Под вопросом остаётся их техническое состояние, да и использовать памятники приходится с оглядкой. 

Желающих вовлечь объекты в деловую жизнь города может затормозить опыт Европейского университета, которому предъявили небрежное обращение с культурным наследием. Частный вуз осовременил дворец Кушелева-Безбородко и потерял право на его использование. 

Не застраховано от переезда и Нахимовское училище. К 70-летнему юбилею в 2014 году комплекс зданий на Петроградской стороне отремонтировали и реконструировали, но проблему с нехваткой учебных классов, лабораторий и кубриков это не решило. Тогда Георгий Полтавченко предложил нахимовцам Кронштадт – там, мол, помещений предостаточно. В Главкомате ВМФ воспротивились, и историческое место под боком крейсера «Аврора» отстояли.  Нахимовцам пообещали ремонт бывшего Училищного дома имени Петра Великого, который, естественно, является памятником архитектуры, и три новых корпуса под столовую, спортзал и учебно-жилую часть. Денег не пожалели. Путину новый корпус уже показывали.

Желания собирать чемоданы и обживать город-крепость раньше за флотскими кадрами замечено не было. Здание на Петроградской стороне давно стало символом Нахимовского училища, да и к Морскому корпусу Петра Великого на Васильевском относятся с придыханием. Но указание Верховного главнокомандующего есть, а значит – уже не фальстарт. Смольному придётся извернуться, но думать о том, как выкупить подарок, а Кронштадту – подтянуться и принять военных. 

С учётом курсантов, персонала, преподавателей и членов их семей население города увеличится едва ли не вдвое. С такой концентрацией чинов посторонним на острове едва ли будут рады, и у Кронштадта есть все шансы вернуть себе ещё не позабытый за пару десятилетий статус закрытого военного гарнизона. Цены на недвижимость пойдут в плюс, а вот амбициозные планы превратить его в Мекку для туристов и инвесторов рискуют накрыться медным тазом. Да и командующий ЗВО Андрей Картаполов, всей душой радеющий за военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот», отбывает в Москву,  так его и не построив.

При таком раскладе Главный парад в День Военно-морского флота, который уже дважды проводили в том числе и в Кронштадте, может стать прерогативой избранных. Пока с его масштабом справляются, но во флотской среде нет-нет да и заговаривают об обременительности начинания. И гадают, как бы так переиграть, чтобы торжественный смотр кораблям в Петербурге устраивали пореже.

Татьяна Ципуштанова, Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

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