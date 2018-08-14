Следствию не удался сеанс гипноза с основателями «Зеоры», с них снято обвинение

Уголовное дело тренинговой организации «Зеора» осталось без гипнотических манипуляций над клиентами. ФСБ не смогла достать из-за границы основателя Виктора Маркелова, а его супругу отправляют в суд с половинчатым обвинением.

Как сообщает 14 августа пресс-служба ГСУ СК Петербурга, завершено расследование дела о создании некоммерческой организации, посягнувшей на личность и права граждан. Статья 239 УК вменена Ольге Маркеловой, соосновательнице «Зеоры».

«Обвиняемая вступила с супругом в сговор на создание и руководство общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Злоумышленники осуществляли деятельность, направленную на проведение тренингов личностного роста по системе «Лайфспринг», в которой присутствуют признаки психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью. Двое участников тренингов, проводимых под руководством супруга обвиняемой, покончили жизнь самоубийством, причины и мотивы которых устанавливаются следствием», – заявляет ГСУ СК.

Ольга Маркелова по 239-й статье вину признала, ее дело рассмотрят в особом порядке. В суд оно еще не поступило.

Обвиняемой также вменялась 238-я статья, оказание небезопасных услуг. Следствие возбуждало дело из-за сеансов гипноза, якобы проводимых клиентам «Зеоры». По всей видимости, доказать причастность Маркеловой к экспериментам над сознанием не получилось.

Виктор Маркелов, судя по соцсетям, продолжает обживаться в Германии. Туда он уехал, несмотря на плотную опеку ФСБ и ФСИН, сбежав из-под домашнего ареста и попросив убежища. Дело в отношении него расследуется.

«Зеора» действовала с 2012 года и проводила личностные тренинги, в том числе для российских корпораций, за что получала благодарности. Связь уроков Маркелова с гибелью его клиентов по-прежнему не подтверждена.