Министр транспорта и инфраструктуры Италии об обрушении моста в Генуе: Чудовищная трагедия

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли отправился в Геную, где на жилые кварталы рухнул 100-метровый пролет автомобильного моста. Как Тонинелли написал в своем аккаунте в Twitter, произошедшее выглядит как "чудовищная трагедия".

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città

