Министр транспорта и инфраструктуры Италии об обрушении моста в Генуе: Чудовищная трагедия

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли отправился в Геную, где на жилые кварталы рухнул 100-метровый пролет автомобильного моста. Как Тонинелли написал в своем аккаунте в Twitter, произошедшее выглядит как "чудовищная трагедия".

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 14 августа 2018 г.

Новостной канал Rai News 24 ранее сообщал о том, что автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился в Генуе. По предварительным данным, пролет моста Понте Моранди, который соединяет восточную часть города с его западной стороной, рухнул сегодня утром. Он обрушился на находившиеся под ним здания, как утверждает издание, это густонаселенный район. Кроме того, на пролете могли находиться автомобили.

Очевидцы ЧП продолжают публиковать в соцсетях и мессенджерах фотографии с места.

È crollato il ponte Morandi sull’autostrada A10 a #Genova. Potrebbero esserci auto coinvolte pic.twitter.com/JfNRwZjnGc — Barbara Deriu 🇮🇹 (@BdDeriu) 14 августа 2018 г.

По данным местной полиции, как пишет РИА Новости, на месте работают спасатели и кинологи. Официальных данных о жертвах и раненых пока нет.