Конгресс США опубликовал предложения по новым санкциям против России

Главный законодательный орган Америки опубликовал анонсированный ранее законопроект «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и введении дополнительных санкций против Российской Федерации» в рамках подготовки нового раунда антироссийских санкций. Еще до обнародования документ вызвал падение курса рубля и стоимости акций крупнейших компаний РФ.

В опубликованном 14 августа конгрессом документе говорится, что необходимо ограничить деятельность восьми российских банков на территории США: Внешэкономбанка, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка и Промсвязьбанка. Кроме того, законодатели предлагают запретить инвесторам приобретать новые российские гособлигации сроком обращения свыше 14 дней.

Новые санкции коснутся и энергетической сферы. В частности, Америка собирается ограничить инвестиции в энергетические проекты за пределами РФ стоимостью выше 250 миллионов долларов США, в которые вкладываются российские компании. Наказание последует и за любое участие в новых нефтедобывающих проектах на территории России, которые оценят в 1 миллион долларов и выше.

Конгресс перечислил действия России, которые стали основанием для нового раунда санкционного давления. В частности отмечается, что США никогда не признает присоединение Крыма. Помимо этого, Америка считает, что Россия поддерживает сепаратистские настроения на востоке Украины, в Молдавии и Грузии, а также оказывает помощь «жестокому режиму» сирийского лидера Башара Асада. По мнению Вашингтона, РФ вмешивается в демократические процессы в США. Один раз в документе упоминается дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в отравлении которого конгресс считает виновным Россию.

Ограничения предлагается ввести и в отношении импорта урана из России. Помимо этого, в Америке будет создан национальный центр для борьбы с киберугрозами, за которыми могут стоять российские хаккеры.

Конгресс предлагает подготовить специальный отчет о действительности России в Сирии. Америка также собирается определить, является ли РФ спонсором терроризма или нет.

Отдельно американских конгрессменов заинтересовало имущество президента России Владимира Путина, включая доходы его и его семьи. Американские власти собираются выяснить высокопоставленных иностранных политических деятелей и олигархов, которые входит в близкий круг президента.

Кроме того, конгресс указывает, что США стоит продолжить партнерство в рамках НАТО. Санкции против России окажутся более эффективными, если они будут скоординированы с действиями Европейского союза.

«Президент США должен немедленно поддержать ответные меры <...> в отношении угрозы, которую представляет правительство Российской Федерации, и действовать над предотвращением вмешательства этой страны и других иностранных государственных деятелей в институты Соединенных Штатов и демократические процессы», – резюмируется в законопроекте конгресса.

Напомним, в начале августа стало известно о том, что 22 числа Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против России, которые коснутся нефтедобычи и переработки. На фоне новостей об усилении санкционного давления курс рубля резко упал.