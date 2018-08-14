Происшествия
В Генуе мост рухнул на дома
Автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился в Генуе. Об этом во вторник сообщает новостной канал Rai News 24.
По предварительным данным, пролет моста Понте Моранди, который соединяет восточную часть города с его западной стороной, рухнул сегодня утром. Он обрушился на находившиеся под ним здания, как утверждает издание, это густонаселенный район. Кроме того, на пролете могли находиться автомобили.
Rai News 24 сообщает о возможных десятках раненых в результате катастрофы, но о жертвах инцидента пока не сообщается.
Crolla ponte Morandi sulla #autostrada A10 a #Genova. Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il cedimento. Notizia in agiornamento su https://t.co/0Zu6uGYTn2→ https://t.co/DEECHMD61e pic.twitter.com/xBjGrAr5SW— Rainews (@RaiNews) 14 августа 2018 г.
#Genova, una decina di mezzi coinvolti nel crollo del ponte #Morandi nel tratto urbano dell'Autostrada A10. In azione squadre cinofile per cercare tra le macerie → https://t.co/DEECHMD61e pic.twitter.com/3J4f9mkBC6— Rainews (@RaiNews) 14 августа 2018 г.
В соцсетях уже появились первые фотографии с места происшествия, туда уже направились экстренные службы.