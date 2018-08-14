Решение суда о признании экстремистской картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» отменено

Решение суда о признании картины Васи Ложкина (Алексея Куделина) «Великая прекрасная Россия» экстремистской отменено. Об этом сообщает председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

«СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции», – пишет Федотов в «Твиттере» днем 14 августа.

Он не уточняет, когда суд второй инстанции принял решение. При этом картина из федерального реестра экстремистских материалов в данный момент не исключена.

Напомним, Октябрьский районный суд Новосибирска признал картину Васи Ложкина «разжигающей» 29 января 2016 года. Сам автор так комментировал эту новость в разговоре с «Фонтанкой»:

«Что касается картины, то там по периметру карты были подписаны братские народы. Ну, как мы в быту эти народы обзываем. Это была ирония, злая, – но не над братскими народами, а над самим собой. Это был 2007 год. И мне она тогда еще показалась несколько жестковатой. И я ее через какое-то время убрал из ЖЖ, где разместил. Нигде больше не публиковал, на выставках не выставлял. Старался максимально о ней не вспоминать. Но великий Интернет помнит все, что уж тут... » – рассказывал он в эфире [Фонтанки.Офис].

Правозащитники обратились в прокуратуру в начале февраля. Представители СПЧ заявили, что, вынося решение, суд не привлек ни автора произведения, ни экспертов. Не было ни искусствоведческой экспертизы картины, ни оценки ее художественных характеристик.