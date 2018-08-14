18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +16
$ 66.75р
76.23р
16:06 14.08.2018
Расширенный поиск

Общество
14.08.2018 13:56
Печать

Решение суда о признании экстремистской картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» отменено

Решение суда о признании картины Васи Ложкина (Алексея Куделина) «Великая прекрасная Россия» экстремистской отменено. Об этом сообщает председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.  

«СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции», – пишет Федотов в «Твиттере» днем 14 августа.

Он не уточняет, когда суд второй инстанции принял решение. При этом картина из федерального реестра экстремистских материалов в данный момент не исключена. 

Напомним, Октябрьский районный суд Новосибирска признал картину Васи Ложкина «разжигающей» 29 января 2016 года. Сам автор так комментировал эту новость в разговоре с «Фонтанкой»: 

«Что касается картины, то там по периметру карты были подписаны братские народы. Ну, как мы в быту эти народы обзываем. Это была ирония, злая, – но не над братскими народами, а над самим собой. Это был 2007 год. И мне она тогда еще показалась несколько жестковатой. И я ее через какое-то время убрал из ЖЖ, где разместил. Нигде больше не публиковал, на выставках не выставлял. Старался максимально о ней не вспоминать. Но великий Интернет помнит все, что уж тут... » – рассказывал он в эфире [Фонтанки.Офис]. 

Правозащитники обратились в прокуратуру в начале февраля. Представители  СПЧ заявили, что, вынося решение, суд не привлек ни автора произведения, ни экспертов. Не было ни искусствоведческой экспертизы картины, ни оценки ее художественных характеристик. 

 

Перейти к комментариям
---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
14.08.2018 15:57

21 квартал ЖК «Северная долина» получил аккредитацию Сбербанка

Компания «Главстрой-Санкт-Петербург» сообщает о прохождении аккредитации шести корпусов 21-го квартала жилого комплекса «Северная долина» в Сбербанке. Ставка по ипотечному кредиту начинается от 9,2% годовых
ПАО «Группа ЛСР»
14.08.2018 14:43

Открыты продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»

Стартовали продажи в доме №18 жилого комплекса «Шуваловский», который «Группа ЛСР» строит в Приморском районе Санкт-Петербурга
Setl City
14.08.2018 13:33

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад c бассейном в ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 220 мест, в ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проектирование и строительство осуществлялись за счет собственных средств Setl City
14.08.2018 11:43

«Алмаз – Антей» познакомит со своей деятельностью кадровый резерв Госкорпорации по организации воздушного движения

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и «Алмаз – Антей» запустили совместную программу, по ознакомлению кадров с деятельностью Концерна.
АО «Строительный трест»
14.08.2018 11:20

Военная ипотека доступна покупателям квартир ЖК NEWПИТЕР

Сбербанк аккредитовал по программе «Военная ипотека» 7 лот ЖК NEWПИТЕР, который возводится компанией «Строительный трест» в пос. Новоселье
ГК «Эталон»
14.08.2018 10:49

ЖК «Эталон-Сити» победил в конкурсе «Лучший реализованный проект»

ЖК «Эталон-Сити» от Группы «Эталон» набрал 34 233 голоса москвичей и стал победителем открытого голосования в номинации «Лучший проект многоквартирных домов повышенной комфортности»
13.08.2018 15:33

«Алмаз — Антей» впервые вошёл в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения

«Алмаз – Антей» по итогам производственной деятельности в 2017 году впервые вошел в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения
ГК "КВС"
13.08.2018 14:00

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 18 августа с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК "КВС"
13.08.2018 12:28

Безопасность клиентов превыше всего

Компания «КВС» возводит комплекс «Жили-Были» в Выборгском районе с закрытой дворовой территорией. Придомовое пространство продумано самым тщательным способом: жители могут общаться, заниматься спортом на свежем воздухе и активно проводить свободное время в полной безопасности
ГК «Эталон»
13.08.2018 11:40

«Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получила аккредитацию еще одного банка

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
Магазин "Кей"
13.08.2018 10:00

Как выбрать смартфон? Советы от КЕЙ

Неважно, приобретаете ли Вы смартфон впервые или меняете свой на более современный, у Вас возникнет вопрос: «Как выбрать смартфон?». КЕЙ поможет определиться
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
11.08.2018 10:00

Снижаемся. Скидки до 50% на прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»

«Уральские авиалинии» объявляют о снижении цен до 50% от тарифа. Акция* проводится с 11 по 19 августа 2018 года. Обратите внимание, что вы можете дополнительно сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья».