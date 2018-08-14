«Слишком медленные для быстрых танцев»: в новгородском детском лагере запретили песни Киркорова, Бузовой, Монеточки и Тимати

Российские рэперы и поп-артисты попали в чёрный список на дискотеке в детском лагере Новгородской области. Руководству учреждения не понравилась брань в песнях и пошлый подтекст. Так хиты Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова, Монеточки и Тимати потеряли своего юного слушателя.

Пользователи соцсетей 14 августа начали распространять объявление из детского спортивного лагеря «Олимпиец» в Новгородской области. Документ регламентирует, какие песни попадают под запрет на местной дискотеке. В перечне 10 артистов, среди которых Тимати, Face, Монеточка, Скриптонит, Pharaon, Элджей, Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Также указывается и чёрный список слов: «рэп», «бери», «грязный», «давай», «фонарь», «дуть», «играть».

Фото: скриншот/соцсети

Авторы послания поясняют, что на дискотеке не могут быть включены песни, нарушающие федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также композиции «слишком медленные для быстрых танцев». Неприемлемы и тексты с «завуалированным» смыслом.

Начальник лагеря Лариса Судиловская подтвердила «Фонтанке» подлинность опубликованного объявления и отметила, что цензуру на танцах в лагере ввели со второй смены. Решение принял педагогический состав учреждения, меры по запрету поддержали в том числе и молодые вожатые.

«Те песни, которые перечислены в этом списке, они, так скажем, не прошли цензуру. Они имеют нецензурные выражения или подтекст этого же характера, — сказала она. — Дети же не просто танцуют под музыку, они ещё и поют, когда танцуют. То есть они весь этот текст проговаривают. Они же понимают, о чём там говорится, они же совершенно не глупые».

По её словам, к категории неприличного смысла, например, относится «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова. «Вам это ни о чём не говорит, да?» — прокомментировала директор лагеря.

По мере выявления список запретных композиций может увеличиться. «Я желала бы, чтобы у кого-то сложилась привычка слушать нормальные адекватные песни и танцевать под них», — отметила Судиловская.