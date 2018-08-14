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Строительство
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14.08.2018 14:43
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Открыты продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»

Открыты продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»

ПАО «Группа ЛСР»

Стартовали продажи в доме №18 жилого комплекса «Шуваловский», который «Группа ЛСР» строит в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Предложение увеличилось на 362 квартиры площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 84 тыс. рублей.  

Общая площадь дома составляет чуть более 27 тыс. кв. м, продаваемая – почти 19 тыс. кв. м. В эксплуатацию дом будет введен в IV квартале 2019 года, а передача ключей жителям планируется до 30 июня 2020 года.

Все квартиры будут переданы жильцам с качественной отделкой «под ключ» в новом стандарте. Теперь стены коридора, комнат и кухни будут оклеены фактурными виниловыми обоями под покраску, напольным покрытием станет ламинат 32 класса износостойкости, межкомнатные двери с элементами остекления и качественной стильной фурнитурой подбираются обязательно в цвет ламината. В санузлах появится керамическая плитка с рисунком под природный камень типа «Травертин» и сантехническое оборудование более высокого класса.

Жилой комплекс «Шуваловский» строится в Приморском районе на пересечении Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. Это один из масштабных проектов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Всего здесь появятся 24 жилых дома, 12 из которых уже построены, а часть – заселены. Общая площадь жилого комплекса на 8 731 квартиру составляет около 640 000 кв. м. Завершить весь проект компания планирует к 2020 году. 

Сегодня в этой части Приморского района уже есть все необходимые условия для комфортного проживания. Рядом с «Шуваловским» отличная инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. На территории объекта построен детский сад на 250 мест. 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Шуваловский» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/

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