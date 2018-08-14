Setl City ввела в эксплуатацию детский сад c бассейном в ЖК «Невские паруса»

Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 220 мест, в ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проектирование и строительство осуществлялись за счет собственных средств Setl City.

В трехэтажном здании общей площадью более 5 тыс. кв. м предусмотрены бассейн, залы для музыкальных занятий и физкультуры. Открытие садика запланировано на сентябрь текущего года.

Фасады детского сада оформлены в бежевых тонах с яркими зелено-голубыми вставками, стены внутренних помещений украшены видами Петербурга и изображениями мультипликационных героев. Застройщик полностью благоустроил территорию перед детским садом. Во дворе создана игровая зона со спортивными площадками, высажены деревья и кустарники.

Жилой комплекс комфорт-класса «Невские паруса» располагается в живописном месте на левом берегу Невы, где русло реки делает крутой поворот. Осенью прошлого года Setl City завершила благоустройство первой детской площадки в ЖК – рядом с набережной возведен детский «морской порт» с кораблем и катерами, установлены скамейки, качели, смонтировано уличное освещение.

Неделю назад Setl City сдала вторую очередь жилого комплекса. В кирпично-монолитном доме представлены квартиры различных планировочных решений от студий до двухкомнатных общей жилой площадью более 52 тыс. кв. м. Сданные секции – 1.1-1.3 – в доме объединены встроенно-пристроенной автостоянкой площадью 9,1 тыс. кв. м.

Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations