Nissan показал, как его автомобили будут читать мысли водителя

Технологию, с помощью которой мозг водителя может напрямую взаимодействовать с автомобилем, продемонстрировал на конференции Blognone Tomorrow в Бангкоке автогигант Nissan, пишет Automotive World.

Автомобиль благодаря этой технологии сможет понимать намерения водителя и корректировать его действия. Например, водитель хочет послать машину в поворот, но скорость слишком велика и траектория неверная — автомобиль, «прочитав» намерения хозяина, снизит скорость и поправит траекторию. Это лишь простейший пример возможного взаимодействия «подключенного» автомобиля и водителя.

Кадр из видео на YouTube-канале Nissan

Технология «подключения» водителя и автомобиля пока находится в экспериментальной стадии. Исследования, проводимые во всем мире, на сегодняшний день позволяют различать и идентифицировать лишь некоторые сигналы, которые посылает наш мозг. Однако Nissan первым из автопроизводителей осознал возможности технологии «распознавания мыслей» для средств транспорта и включил ее в свою программу Nissan Intelligent Mobility. Уже сейчас, согласно докладу на конференции в Бангкоке, «подключенный» автомобиль способен распознать некоторые намерения водителя, например желание нажать на акселератор или на тормоз, а также отслеживать состояние дискомфорта и соответственно вносить изменения в режимы работы систем автомобиля.

«Уже в 2020 году примерно 40 процентов покупателей автомобилей будут из поколения «миллениал», – заявил старший вице-президента Nissan Asia и Oceania Винсент Вижнен. – Они из «цифрового» поколения, привыкшего 24 часа в сутки и 7 дней в неделю быть в сети Интернет. Автомобиль теперь больше чем просто средство передвижения из пункта А в пункт Б, это часть стиля жизни».

На рубеже столетия футурологи предрекали, что в XXI веке человек изменится физически, и возникнет настоящий симбиоз человека и машины. Пока что технологии, подобные той, что исследует Nissan, не вышли из стен лабораторий, но, похоже, что в ближайшее время выйдут. И тогда ваш автомобиль будет читать ваши мысли быстрее, чем вы их осознаете.

Видео: YouTube/Nissan