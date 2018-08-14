Водитель «Лады» на Выборгском шоссе так догнал «Тахо», что теперь его спасают врачи

Серьёзное ДТП произошло под Петербургом: «Лада» догнала едущую перед ней машину и загорелась.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального УГИБДД, около 10:50 на 24-м километре дороги Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе) во Всеволожском районе Ленинградской области ВАЗ врезался в попутный «Шевроле Тахо».

Водитель «Лады» в тяжёлом состоянии госпитализирован, его личность выясняется. 35-летний водитель «Тахо» не пострадал.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что водителя «Лады» вытаскивали из машины.

«Неделю назад на этом светофоре я мог так же получить в зад. Там светофор глючит. Загорелся красный, я остановился, и через секунду сразу загорелся зелёный. Если бы не реакция парня на «Поло»... Он мог бы так же влететь. А так резкое торможение и уход на обочину его спасли. Очень похоже на данную ситуацию», – считает Виталий.

Точные обстоятельства ДТП выяснит полиция.

ДТП на «Коле» с грузовиками, собравшее утром многокилометровую пробку, тоже относится к Всеволожскому району – оно произошло в 2:45 на 31-м километре трассы. По предварительным данным УГИБДД, 42-летний мужчина на «Ивеко» из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с попутным «ГАЗом» (вероятно, «Газель») под управлением 38-летнего мужчины. Никто не пострадал, отметили в отделе пропаганды.

Пробка на «Коле», по данным «Яндекс.Карт», сохраняется до сих пор.