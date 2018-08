В Швеции молодёжные банды сожгли сотню машин

В нескольких шведских городах вандалы сожгли около сотни автомобилей, сообщает полиция Швеции.

По данным следователей, молодые люди спланировали организацию поджогов в социальных сетях. Начиная с 21 часа 13 августа и в ночь на 14 августа огнём было уничтожено около 100 машин, 80 из них в Западной Швеции. Злоумышленники активно действовали в Гётеборге, а также в соседних Тролльхеттане и Фалкенберге, автомобили горели также в Стокгольме и Уппсале. Очевидцы рассказывают, как одетые в чёрное молодые люди разбивали бейсбольными битами стёкла в машинах на стоянке, заливали туда бензин и поджигали их одну за другой.

Полиция не комментирует мотивы вандалов, уточняя лишь, что подозреваемые — это молодёжные банды, численность их не называется.

По данным SVT, властям уже удалось опознать ряд подростков, которые были на месте преступления, и допросить их и их родителей, некоторых задержали.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен был взбешён произошедшим. В эфире Шведского радио он возмутился: «Я спрашиваю вас: какого чёрта вы делаете?». «Это выглядит очень спланированным. Почти военная операция», – добавил он.

Gothenburg tonight. Cars on fire by crazy people. #Göteborg #carfire pic.twitter.com/xjD49BPVco

Serious situation in #Gothenburg, #Sweden, Multiple cars have been set in fire for unknown reason. pic.twitter.com/8J3qP44iGZ

— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 13 августа 2018 г.