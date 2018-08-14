СМИ: Stockmann не нашел покупателя для петербургского торгового центра

Фонд Morgan Stanley отказался от приобретения торгово-развлекательного комплекса «Невский центр» в Петербурге у финской компании Stockmann. Об этом 14 августа сообщили «Ведомости» со ссылкой на партнеров компании и консультантов, работающих с объектом.

По словам одного из источников, решение воздержаться от сделки принято в связи с новыми американскими санкциями против России. По словам другого, решение принято еще месяц назад, до того как о них стало известно. Еще один собеседник издания утверждает, что формально переговоры продолжаются, но закрытие сделки считает крайне маловероятным

Stocmann и Morgan Stanley запрос «Фонтанки» оставили без комментария.

О планах Stockmann продать «Невский центр» стало известно в конце 2016 года. До этого концерн продал АО «Стокманн», управляющее розницей в России, в начале 2016 года компании Reviva, которая является российским франчайзи британской сети универмагов Debenhams.

Стоимость «Невского центра» оценивалась экспертами в 160-180 миллионов евро. На сделку претендовал американский инвестфонд Morgan Stanley и компания Malltech, но в начале 2018 года последняя вышла из переговоров.

Не исключено, что сама финская компания решила не избавляться от последнего актива в России из-за улучшения его финансовых показателей. Так, по данным СПАРК, 2017 год ООО «СТОКМАНН СПБ ЦЕНТР» закончил с выручкой 1,6 млрд рублей, что на 1% больше, чем годом ранее. Прибыль выросла на 5%, до 650 млн рублей.