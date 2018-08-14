Путин и Меркель обсудят политику Трампа, Сирию, Украину и "Северный поток - 2"

Стала известна повестка встречи глав России и Германии, которая состоится 18 августа, её озвучил пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков 14 августа сообщил прессе о том, что обсудят Ангела Меркель и Владимир Путин в Берлине в предстоящую субботу. По его словам, темой переговоров лидеров государств станет широкий спектр актуальных вопросов, в том числе ситуация с американскими санкциями, положение дел в Сирии, на Украине, а также вопросы экономического взаимодействия.

"В субботу Путин будет в Берлине, состоятся его переговоры с канцлером Меркель, они сделают заявление для прессы, – сообщил представитель Кремля. – Что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам: это, конечно, и международный круг вопросов, это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций".

Накануне о предстоящем визите президента РФ в Берлин рассказала пресс-служба правительства Германии.