В двух ДТП-«трио» в Петербурге пострадали женщины

В результате утренних аварий с тремя участниками в Санкт-Петербурге, как и предполагала «Фонтанка», пострадали два человека – женщины.

На перекрёстке проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского около 8:50 столкнулись «Ауди А6», «Митсубиси» и «Хёндэ», сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В состоянии средней степени тяжести была госпитализирована 31-летняя женщина – пассажирка «Ауди». Это о ней очевидец рассказывал, что она «лежала как-то без движений».

И в аварии с автокраном на улице Дыбенко, куда приезжала скорая (время ДТП – 8:53), также травмы средней степени тяжести получила 20-летняя девушка.

Полиция проводит проверки по фактам этих ДТП.