Состояние госпитализированных в Таджикистане петербуржцев улучшилось. Одного альпиниста выписали из больницы

Состояние двух петербуржцев, которые получили тяжелые травмы после жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Памира, нормализовалось. Об этом 14 августа сообщила российская дипмиссия в Таджикистане.

В частности, состояние петербурженки Татьяны Горбатюк, которая получила серьезную травму головы, теперь оценивается врачами как стабильно тяжелое, а не крайне тяжелое, как это было еще вчера. Ее супруг Дмитрий Кумшаев уже выписан из больницы. Медики отмечают улучшения и у других российских альпинистов. Единственный человек, чье состояние не меняется и остается стабильно тяжелым, – это Вячеслав Труш.

«По заверениям медиков, пострадавшим россиянам оказывается вся необходимая помощь. Клиника оснащена современной техникой, имеет все необходимые лекарственные препараты, укомплектована лучшими специалистами» , – заверило российское посольство.

Вертолёт Ми-8 Нацгвардии Таджикистана не долетел до базового лагеря в низовьях ледника Фортамбек 12 августа. На его борту находились 15 альпинистов из России, Белоруссии и Испании, которые возвращались после восхождения на пик Исмоили Сомони. Трое альпинистов и двое членов экипажа погибли.