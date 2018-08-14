Следствие отпустило фигуранта дела о хищениях на Соловках, он едет на встречу с патриархом

Директор петербургской компании «Опрстрой» Владимир Новосельцев не был процессуально задержан по уголовному делу о мошенническом хищении бюджетных средств при реставрации Соловецкого монастыря. Он по-прежнему руководит работами, за которыми пристально следят патриарх Кирилл и министр Мединский.

Как сообщила «Фонтанке» адвокат Виктория Рудзинская, она с клиентом действительно посещала 8 августа Следственный комитет России, приехав в Москву первым «Сапсаном».

«Мы участвовали в определенных следственных действиях, но информация о задержании Владимира Новосельцева по Соловкам недостоверна.

Его компания «Опрстрой» продолжает реставрационные работы по ранее утвержденному графику, Новосельцев по-прежнему руководит ими», – пояснила Рудзинская.

Процессуальный статус клиента в уголовном деле адвокат уточнить отказалась. По данным «Фонтанки», он является подозреваемым.

Владимир Новосельцев едет на Соловки 15 августа непосредственно руководить подрядными работами, добавила Виктория Рудзинская.

Не исключено, личное присутствие директора «Опрстроя» как представителя одного из ключевых подрядчиков связано с планами патриарха Кирилла. С 17 по 21 августа он объедет северные храмы, посетит Нарьян-Марскую, Великоустюжскую и Котласскую епархии. 20-21-го приедет в Соловецкий монастырь на заседание патриаршего попечительского совета по восстановлению обители. Возможно, Владимира Новосельцева заслушают с докладом.

«Опрстрой» играет не последнюю роль в затянувшейся реставрации. По данным сайта госзакупок, компания Новосельцева с 2016 года получила от подведомственного Минкультуры учреждения «Центрреставрация» контракты почти на 700 млн рублей. За объект культурного наследия «Такелажный амбар, Поваренный и Квасоваренный корпус» петербургский подрядчик должен был получить 36 млн рублей, но ему оплатили всего 20 млн и расторгли договор за неспособность выполнить работы в полном объеме. Такелажный амбар участвует в уголовном деле как один из объектов, на котором, по версии следствия, похищались денежные средства. «Центрреставрация» также выставляла «Опрстрою» претензии по договору на реставрацию в Настоятельском корпусе стоимостью 65 млн. Срок был определен по 30 сентября 2016 года, но обязательства не исполнены. Контрольные обмеры показали не подтвержденные, но оплаченные работы на 17,4 млн рублей. «Опрстрою» предлагалось добровольно вернуть деньги, он не согласился.

Дело о хищениях на Соловках Следственный комитет расследует с февраля 2018 года. Оно возбуждено по статье 159, часть 4, «Мошенничество в особо крупном размере». В офисе «Опрстроя» проходили обыски. По мнению следствия, бюджетные средства похищались при исполнении реставрационной программы объектов культурного наследия. С 2012 года она обошлась бюджету примерно в 6 млрд рублей. У патриарха Кирилла с этими местами связана личная история. Его дед Василий Гундяев был узником Соловков.