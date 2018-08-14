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14.08.2018 14:05
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Жить в новом микрорайоне и не стоять в пробках

Кто мечтает проводить часы в пробках по дороге от работы до дома? Транспортная доступность остается одним из главных факторов при выборе будущего жилья. И проект комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» полностью отвечает этим запросам

Жить в новом микрорайоне и не стоять в пробках

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Пушкинский район традиционно славится дворцами и великолепными парками. Однако в нем возникают и новые точки притяжения горожан. Прежде всего, это крупнейший на Северо-Западе конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». В нем проходят многочисленные выставки, форумы и ярмарки. Кроме того, в окрестностях Пушкина созданы прекрасные условия для активного отдыха: для занятий конным спортом, велосипедных прогулок, терренкура.

Как быстро добраться до Пушкина

Пушкин отличается хорошей транспортной доступностью. На автомобиле до Пушкина можно быстро добраться через Пулковское шоссе либо Витебский проспект. Нетрудно доехать на электричке – от Витебского вокзала.

Курсирует от ближайших станций метро и общественный транспорт – автобусы и маршрутные такси К-286, К-287, К-347а, К-545а. Они ходят от «Купчино» и «Московской» каждые 10-15 минут и проезжают по старинной Царскосельской дороге. Рядом с ней реализуют масштабный проект «На Царскосельских холмах».

Жители малоэтажных «Образцовых кварталов», которые в рамках проекта строит компания «Терминал-Ресурс», лишены проблем выезда в направлении центра Петербурга. И вдобавок могут за 10 минут добраться до знаковых мест отдыха в Пушкине. Всего 10 минут занимает и дорога до аэропорта Пулково.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

И еще быстрее

В ближайшей перспективе станет еще удобнее. Для комфортной жизни новоселов проектируют дополнительный съезд с Петербургского шоссе на Сарицкую улицу, проходящую вдоль железной дороги. В планах Смольного – строительство Южной широтной магистрали, которая соединит Волхонское и Петрозаводское шоссе и, по словам губернатора Георгия Полтавченко, «окончательно разгрузит Пушкин и Павловск». Строительство первого этапа начнется в следующем году.

В 2020 году в двух шагах от «Образцовых кварталов» появится и новая железнодорожная станция – «Пулковские высоты». Жители смогут за полчаса добираться от дома до Балтийского вокзала и станции метро «Балтийская».

Напомним, уже сданы два малоэтажных ЖК из серии «Образцовые кварталы». Их жители уже оценили и транспортную доступность проекта, и чистый воздух, и однородную социальную среду нового микрорайона. Третий «Образцовый квартал» планируют сдать в конце этого года. Строительство четвертого «Образцового» началось 4 месяца назад, но уже сегодня все три дома, входящие в состав комплекса, стоят под кровлей. Начинается монтаж оконных блоков. Приезжайте и вы в место, где есть все для счастливой жизни.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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