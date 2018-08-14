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Бизнес
14.08.2018 12:20
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Эрдоган объявил о бойкоте электроники из США

Очередной виток торговой войны между Турцией и США случился 14 августа. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна отказывается от американской электроники.

Как пишет агентство Анадолу, соответствующее заявление Эрдоган сделал, комментируя падение курса национальной валюты. «Турция, безусловно, теряет от снижения курса нацвалюты. При этом, несомненно, теряют и те, кто стоит за спекуляциями на валютном рынке», – сказал турецкий лидер. По словам Эрдогана, экономику используют в качестве оружия против Турции. Но страна справится с вызовом, поскольку, по словам Эрдогана, Турция обладает одной из самых здоровых банковских систем в мире.

Он отметил, что Турция – 17-я в мире по объему ВВП и 13-я – по паритету покупательной способности. Именно в этом кроется причина враждебного отношения к Анкаре. «Если любой местный или иностранный эксперт проанализирует экономические показатели Турции и текущий курс нацвалюты, то он признает наличие несоответствий», – сказал Эрдоган.

Эрдоган сообщил, что в качестве ответной меры на недружественные действия Турция будет бойкотировать электронику из США. "У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung. У нас в стране есть местная марка телефонов Venus Vestel", — отметил президент.

Президент отметил, что лучшим ответом на экономическое давление на Турцию станет рост производства и занятости. «Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать», – сказал Эрдоган.

Напомним, что 10 августа после объявления экономических санкций к производителям алюминия со стороны США курс турецкой лиры обвалился на 18 процентов. Накануне Эрдоган назвал действия США  "ударом в спину".

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