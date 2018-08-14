Грузовики столкнулись на «Коле» и ушли в кювет. Пока их доставали, трасса встала

Многокилометровая пробка образовалась утром 14 августа на Мурманском шоссе (трасса «Кола») после Невы в сторону Петербурга. Сейчас её длина, по данным «Яндекс.Карт», почти 8 километров, транспорт двигается в ней со скоростью около 10 км/час.

Как сообщает портал «Мегаполис», причиной стало ДТП, случившееся ранним утром, когда многие автомобилисты едут из пригорода на работу в город. После так называемого «жабьего карьера» столкнулись «Газель» и контейнеровоз, оба оказались в кювете.

«В шесть утра там проезжал, «Газелька» «Каравай» перед фурой тоже лежала. Как будто фура «Газельку» выкинула», – рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Сергей, называя контейнеровоз фурой. «В 7 утра «Газелька» перед мордой боком лежала. Скорее всего, обгон у «Каравая» не удался, рано вправо уходить начал», – предполагает Дмитрий.

Около 11 часов на место ДТП прибыл грузовой эвакуатор. Сотрудникам ГИБДД пришлось полностью перегородить Мурманское шоссе. Автомобили, по информации «Мегаполиса», достали в районе 11:30 и движение открыли, но пробка ещё окончательно не рассосалась.

Напомним, минувшим вечером на 104-м километре федеральной автодороги «Кола», между деревнями Селиверстово и Кипуя, столкнулись встречные «Фольксваген Поло» и «Форд Транзит». На фотографиях очевидцев запечатлена ещё одна машина в кювете. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.