«Натали Турс» отозвала заявление о прекращении операционной деятельности

Один из крупнейших туроператоров России передумал приостанавливать операционную деятельность. «Натали Турс» обещает возобновить продажи с октября.

«Компания «Натали Турс» приостановила продажу. Все заказы/услуги аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Компания возобновит продажи 1.10.2018 года», – говорится в новом заявлении на сайте туроператора, которое, правда, помечено датой 4 июля.

Фото: скриншот страницы сайта компании

Напомним, утром 14 августа на странице компании было размещено другое объявление, где говорилось о прекращении операционной деятельности. Это давало повод клиентам обратиться в страховую компанию за возмещением убытков. Теперь, очевидно, этот процесс не будет запущен.