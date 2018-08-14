«Натали Турс» отозвала заявление о прекращении операционной деятельности
Один из крупнейших туроператоров России передумал приостанавливать операционную деятельность. «Натали Турс» обещает возобновить продажи с октября.
«Компания «Натали Турс» приостановила продажу. Все заказы/услуги аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Компания возобновит продажи 1.10.2018 года», – говорится в новом заявлении на сайте туроператора, которое, правда, помечено датой 4 июля.
Напомним, утром 14 августа на странице компании было размещено другое объявление, где говорилось о прекращении операционной деятельности. Это давало повод клиентам обратиться в страховую компанию за возмещением убытков. Теперь, очевидно, этот процесс не будет запущен.
Справка:
В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс», работающих на рынке с 1992 года, аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении «Натали Турс».
Более 800 жалоб, из которых почти 200 приходится на петербуржцев, на действия туроператора уже поданы в Роспотребнадзор. В Российском союзе туриндустрии сообщали о примерно 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости туров.